Выбираем ноутбук: на что следует обратить внимание при покупке нового гаджета

Портативные компьютеры в формате ноутбуков всем известны и успешно используются для различных целей. В зависимости от их конфигурации, они могут быть предназначены для работы, учебы, универсальных задач или обладать характеристиками для игр.

Модели от производителей различаются внешним видом, набором функций и возможностей, а также техническими характеристиками, отмечает 24 Канал.

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Качественные устройства выпускают такие производители, как Lenovo, Asus, Apple, Acer, HP, Dell и другие. Выбирая ноутбук цена обычно является основным критерием, поэтому стоит воспользоваться системой фильтров, обязательно указывая стоимость техники. Все устройства имеют привлекательный внешний вид, небольшой вес и мобильность.

Дисплей – основа ноутбука

Диагональ ноутбука – тоже важна. Обычно это от 9 до 17 и более дюймов. К примеру, нетбуки будут иметь до 10 дюймов, стандартные ноутбуки – до 15 дюймов, тогда как игровые модели должны иметь диагональ как минимум 17 дюймов. Выбор разрешения тоже достаточно широк:

1366 x 768 (HD);

1920 x 1080 (Full HD);

1920 x 1200 (WUXGA);

2560 x 1600 (WQXGA);

2560 x 1440 (2K QHD);

3840×2160 (4K Ultra HD).

Кроме того, при выборе нового гаджета следует также учесть тип матрицы. В частности TN+film является доступным решением, что позволяет избежать размытия и искажения изображения. IPS обеспечивает идеальную цветопередачу и широкие углы обзора. SVA создает высокую яркость и хорошую передачу цветов. OLED имеет минимальное время отклика, создавая реалистичное изображение.

Производительность и эффективность

Процессоров на выбор достаточно среди производителей Intel и AMD. Чем новее чип, тем лучшую производительность он обеспечивает, даже в бюджетных моделях. Оценивать следует количество ядер и частоту. Например, модели с 2 ядрами – это бюджетные решения для офиса и обучения, тогда как варианты с 8 ядрами оптимально подходят для игр и развлечений.

Вместимость оперативной памяти варьируется от 4 до 64 ГБ. Параметр в 4 ГБ – идеально для офисных задач, 8 ГБ – оптимальный для домашнего использования, 16 ГБ – для продуктивного гейминга, а 64 ГБ – для дизайнеров, видеомонтажеров и даже архитекторов. Для операционной системы важно использовать накопитель SSD, который обеспечивает высокую скорость загрузки.

Коммуникации и разъемы

Хорошей опцией в ноутбуках будет 3G/4G для подключения как к беспроводной сети, так и Wi-Fi. Bluetooth – обязательный модуль для подключения беспроводных наушников и других устройств. А NFC поможет обмениваться данными между устройствами.

Среди портов и разъемов можно выделить HDMI, VGA, DisplayPort, Thunderbolt и другие. С их помощью можно присоединить монитор и разнообразные внешние устройства.