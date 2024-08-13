Моделі від виробників різняться зовнішнім виглядом, набором функцій і можливостей, а також технічними характеристиками, зауважує 24 Канал.

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Якісні пристрої випускають такі виробники, як Lenovo, Asus, Apple, Acer, HP, Dell та інші. При виборі ноутбука ціна зазвичай є основним критерієм, тому варто скористатися системою фільтрів, обов'язково вказуючи вартість техніки. Усі пристрої мають привабливий зовнішній вигляд, невелику вагу і мобільність.

Дисплей – основа ноутбука

Діагональ ноутбука – теж важлива. Зазвичай це від 9 до 17 і більше дюймів. До прикладу, нетбуки матимуть до 10 дюймів, стандартні ноутбуки – до 15 дюймів, тоді як ігрові моделі повинні мати діагональ як мінімум 17 дюймів. Вибір роздільної здатності теж досить широкий:

1366 x 768 (HD);

1920 x 1080 (Full HD);

1920 x 1200 (WUXGA);

2560 x 1600 (WQXGA);

2560 x 1440 (2K QHD);

3840×2160 (4K Ultra HD).

Крім того, при виборі нового ґаджету слід також врахувати тип матриці. Зокрема TN+film є доступним рішенням, що дозволяє уникнути розмиття та спотворення зображення. IPS забезпечує ідеальну передачу кольору та широкі кути огляду. SVA створює високу яскравість і добру передачу кольорів. OLED має мінімальний час відгуку, створюючи реалістичне зображення.

Продуктивність і ефективність

Процесорів на вибір достатньо серед виробників Intel і AMD. Чим новіший чип, тим кращу продуктивність він забезпечує, навіть у бюджетних моделях. Оцінювати слід кількість ядер і частоту. Наприклад, моделі з 2 ядрами – це бюджетні рішення для офісу та навчання, тоді як варіанти з 8 ядрами оптимально підходять для ігор і розваг.

Місткість оперативної пам'яті варіюється від 4 до 64 ГБ. Параметр у 4 ГБ – ідеально для офісних завдань, 8 ГБ – оптимальний для домашнього використання, 16 ГБ – для продуктивного геймінгу, а 64 ГБ – для дизайнерів, відеомонтажерів і навіть архітекторів. Для операційної системи важливо використовувати накопичувач SSD, який забезпечує високу швидкість завантаження.

Комунікації та роз'єми

Хорошою опцією у ноутбуках буде 3G/4G для підключення як до бездротової мережі, так і Wi-Fi. Bluetooth – обов'язковий модуль для під'єднання бездротових навушників та інших пристроїв. А NFC допоможе обмінюватись даними між пристроями.

Серед портів і роз'ємів можна виділити HDMI, VGA, DisplayPort, Thunderbolt та інші. З їх допомогою можна приєднати монітор і різноманітні зовнішні пристрої.