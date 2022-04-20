Что смешного: один день из жизни Чернобаевки
Источник:телеграм Константина Рыженко
Эту историю рассказали знакомые, живущие в известной всем Чернобаевке. Сегодня вечером едет российская техника в аэропорт.
Сетап
Пишут около девяти единиц РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) . Стали возле магазина что-нибудь купить. Возле магазина крутятся подростки, спрашивают солдат: "А вы в аэропорт едете?"
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Те говорят: "да". Подростки им: "А зачем вы туда едете?" Солдаты: "Ну, такой приказ".
Ребята начинают ржать, желают удачи. Военные спрашивают: что смешного и едут.
Буквально перед темнотой в аэропорт прилетает на ночевку два вертолета.
Панчлайн
Только что сообщают – туда "прилетело" с большой детонацией БК (боекомплекта – ред.).
Один местный канал пишет, что вертолета было три. Один разбомбили еще днем. А теперь, должно быть, "прилетело" остальным.
Что смешного.
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