"Боевая" повестка: что это за документ и как его вручают

В Украине продолжили всеобщую мобилизацию. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки. Однако важно понимать, что после получения первой повестки человека не заберут сразу в зону боевых действий - этот процесс имеет несколько этапов.

Повестка для обновления данных в военкомате и повестка о мобилизации – это совершенно разные документы. За игнорирование каждого из этих документов предусмотрены различные наказания, о чем рассказал адвокат Роман Симутин.

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Что такое "боевая" повестка

Повестки, которые могут вручить военнообязанным, делятся на несколько видов:

повестка для уточнения данных выдается для обновления информации о состоянии здоровья, состав семьи, место работы и т.д;

повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. После прохождения комиссии определяется, пригоден ли военнообязанный к службе, или имеет ограниченную пригодность, или вообще непригоден.

мобилизационное распоряжение или "боевая повестка". Эта повестка выдается военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к службе. Только после этого этапа возможно направление в боевые части.

Повестка на отправку вручается лично или направляется по почте.

Важно заметить что даже если гражданин не получил повестку лично, она может считаться врученной. В соответствии с пунктом 41 постановления №560, если повестка была отправлена по почте и зафиксировано отсутствие лица по месту жительства, она все равно считается надлежаще врученной.

Адвокат Роман Симутин отмечает, что не все, кто не получил или проигнорировал повестку, являются уклонистами. Существует много обстоятельств, по которым человек может не получить сообщение от ТЦК.

"Вы можете отсутствовать дома по другим уважительным причинам, таких как командировка, пребывания в больнице или просто вышли в магазин, за ребенком и тому подобное. Распространены и ситуации, когда работник почты вообще не может попасть в подъезд, оборудован кодовыми замками и домофонами. А ждать даже десять минут, пока кто-то из жителей возможно выйдет, он не будет", – объясняет юрист.

Какое наказание предусмотрено за неявку по повестке

Неявка по повестке для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

Игнорирование "боевой повестки" является уголовным правонарушением и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.