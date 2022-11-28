Введение целевой мобилизации в Украине: когда начнется и что значит
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до февраля 2023 года. Несмотря на это, правительство может ввести также целевую мобилизацию.
Как будет проходить целевая мобилизация в Украине и кто под нее подпадает, читайте дальше. Узнавал об этом 24 канал.
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Что такое "целевая мобилизация"
Украинцев планируют привлекать к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после ее окончания. Об этом говорится в "Положении о единой государственной системе гражданской защиты", которое еще в мае подписал Кабмин.
Целевая мобилизация предполагает, что определенные категории граждан не будут участвовать в боевых действиях, однако будут помогать стране с восстановлением. Следует подчеркнуть, что во время прохождение такой мобилизации заработная плата, должность и место работы будут сохраняться за гражданами.
Задача целевой мобилизации
- Ликвидация последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций;
- Восстановление тех населенных пунктов, которые испытали влияние средств поражения;
- Восстановление критической инфраструктуры;
- Маркировка опасных территорий, определение населенных пунктов и территории, нуждающихся в проведении гуманитарного разминирования.
Кого касается такая мобилизация
Каждый украинец может присоединиться к послевоенному восстановлению. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке.
Заметим, что целевая мобилизация среди населения проходит исключительно при добровольном согласии. Прежде всего, к ней будут привлекаться силы гражданской защиты, пожарно-спасательные и аварийно-спасательные службы.
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Сроки пребывания мужчин за границей изменили
- Из-за военного положения только некоторые группы мужчин могут выезжать за границу. Недавно в Кабмине внесли изменения в закон и увеличили крайний срок пребывания мужчин вне страны.
- Раньше предельно допустимая норма была 45 дней. Сейчас ее увеличили до 60.
- Напомним, что во время действия военного положения пропускают через границу в частности граждан, имеющих лицензию на международные перевозки. Если водитель нарушит закон и будет за границей больше разрешенного срока, то ему могут приостановить доступ к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.
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