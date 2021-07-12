Не все это воспринимают, – Маслов об участии иностранцев в отборе в Высший совет правосудия

Верховная Рада Украины рассматривает ряд законопроектов, касающихся реформы судебной системы. Среди них и обновление высшего совета правосудия.

Однако не все поддерживают идею избрать новых членов ВРП через Этический совет. Об этом в эфире сказал депутат от "Слуги народа" и член Комитета по правовой политике Денис Маслов.

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"Это потому, что в составе Этического совета будут зарубежные представители, которых предложат международные организации, с которыми сотрудничает Украина в области противодействия коррупции и реализации судебной реформы. Не все политические силы воспринимают эту идею", – сказал депутат.

Как будет работать Этический совет

Этический совет проведет одноразовое оценивание действующих членов ВСП. Определит, соответствуют ли они должности, которую занимают, критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Денис Маслов отметил, что в Этический совет войдет 6 человек:

3 представителя, которых предложит Совет судей Украины. Так требуют стандарты судейской независимости;

3 человека, которых предложат международные организации, с которыми Украина сотрудничает в области предотвращения коррупции.

Маслов отметил, что международные эксперты должны иметь авторитет, а также международный опыт в государственных делах, расследованиях в области борьбы с коррупцией.

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"Приоритет будет иметь то решение, за которое проголосуют не менее 2 представителей от международных организаций. Это предохранитель от прохождения в состав кандидатов в ВСП людей, в отношении которых есть факты или обоснованные сомнения в их добропорядочности", – пояснил Маслов.

Когда получим результат реформы

Депутат от фракции "Голос" и эксперт в области адвокации и борьбе с коррупцией Ярослав Юрчишин отметил, что к закону о ВСП есть несколько правок, которые критически надо поддержать. Хотя сам документ стал лучше из-за приоритетной роли независимых экспертов.

По словам депутата, 3 членов в Этический совет рекомендовали международные организации. Нардеп подчеркнул, что это могут быть как украинские специалисты, так и зарубежные.

"Однако есть момент действующего состава ВСП. К нему есть очень много замечаний. Есть даже уголовные открытые и закрытые дела", – рассказал Юрчишин.

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Он отметил, что нужно в полгода, чтобы запустить конкурс и сформировать соответствующие комиссии ВСП. После этого, в течение 3 – 5 лет, увидим обновление судебного корпуса.

Маслов и Юрчишин о ВСП: смотрите видео

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