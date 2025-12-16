Военная идентификационная карточка: что это такое и кому ее выдают

В украинской армии продолжается реформа документооборота, касающаяся обновления правил оформления и выдачи военно-учетных документов для бойцов ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Изменения предусматривают поэтапную замену старых удостоверений на современные форматы.

Такими документами станут военно-идентификационная карточка и/или электронный военно-учетный документ. Подробности об обновленной системе рассказывает 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства обороны №456, который вступил в силу 1 ноября 2025 года.

Актуально Возможностей обойти правила станет меньше: какой будет мобилизация в 2026 году

Военная идентификационная карточка: что нужно знать?

Военную идентификационную карточку изготавливают в течение 20 дней с момента подачи заказа.

Документ создают методом лазерной гравировки. На карточке указываются:

фамилия, имя и отчество на украинском языке (латиницей - без отчества);

дата рождения;

налоговый номер или альтернативный идентификатор;

фотография военнослужащего;

дата выдачи и срок действия;

уникальный номер карты и QR-код.

Отметим, что с помощью QR-кода можно проверить основные данные: ФИО, дату рождения, идентификационный номер налогоплательщика, а также электронный уникальный идентификатор (при его наличии).

На встроенный электронный носитель вносят информацию из государственных реестров и справок. Кроме того, на нем есть сведения об образовании, гражданскую специальность, семейное положение, военно-учетную специальность и факт принятия присяги.

Что известно о временной справке?

Лица, которых направляют на службу через ТЦК и СП, получают временную справку не позднее дня выбытия в воинскую часть. Если зачисление происходит непосредственно в части, справку должны выдать в течение трех дней.

До момента получения карточки или электронного документа военнослужащий пользуется этой справкой вместе с паспортом.

Как оформить карточку?

Для заказа карточки необходим приказ командира о зачислении военнослужащего в списки личного состава.

Заказ оформляют в течение пяти дней после зачисления или после подачи всех необходимых документов. Если в части большое количество личного состава, срок может длиться до 15 дней.

Кому выдают впервые?

Идентификационную карточку впервые получают в случае:

направления на базовую военную службу;

заключения контракта;

мобилизации;

призыва резервистов или офицеров;

поступления на обучение в военные учебные заведения;

если документ ранее не оформлялся.

Срок действия карточки составляет 10 лет. Решение о ее замене принимает командир воинской части в случаях изменения персональных данных, завершения срока действия, повреждения, потери или уничтожения документа.

О таких обстоятельствах военнослужащий обязан немедленно сообщить командование.

Карточку или электронный документ необходимо показывать по требованию командиров и уполномоченных лиц частей, представителей ВСП (а во время военного положения – также ТЦК и СП), правоохранительных органов, других военных формирований и Национальной полиции.

Какой будет мобилизация в 2026 году?