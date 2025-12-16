Военная идентификационная карточка: что это такое и кому ее выдают
- В Украине появились военные идентификационные карточки.
- Карточки выдаются для различных категорий военнослужащих и имеют срок действия 10 лет.
В украинской армии продолжается реформа документооборота, касающаяся обновления правил оформления и выдачи военно-учетных документов для бойцов ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Изменения предусматривают поэтапную замену старых удостоверений на современные форматы.
Такими документами станут военно-идентификационная карточка и/или электронный военно-учетный документ. Подробности об обновленной системе рассказывает 24 Канал со ссылкой на приказ Министерства обороны №456, который вступил в силу 1 ноября 2025 года.
Военная идентификационная карточка: что нужно знать?
Военную идентификационную карточку изготавливают в течение 20 дней с момента подачи заказа.
Документ создают методом лазерной гравировки. На карточке указываются:
- фамилия, имя и отчество на украинском языке (латиницей - без отчества);
- дата рождения;
- налоговый номер или альтернативный идентификатор;
- фотография военнослужащего;
- дата выдачи и срок действия;
- уникальный номер карты и QR-код.
Отметим, что с помощью QR-кода можно проверить основные данные: ФИО, дату рождения, идентификационный номер налогоплательщика, а также электронный уникальный идентификатор (при его наличии).
На встроенный электронный носитель вносят информацию из государственных реестров и справок. Кроме того, на нем есть сведения об образовании, гражданскую специальность, семейное положение, военно-учетную специальность и факт принятия присяги.
- Что известно о временной справке?
Лица, которых направляют на службу через ТЦК и СП, получают временную справку не позднее дня выбытия в воинскую часть. Если зачисление происходит непосредственно в части, справку должны выдать в течение трех дней.
До момента получения карточки или электронного документа военнослужащий пользуется этой справкой вместе с паспортом.
- Как оформить карточку?
Для заказа карточки необходим приказ командира о зачислении военнослужащего в списки личного состава.
Заказ оформляют в течение пяти дней после зачисления или после подачи всех необходимых документов. Если в части большое количество личного состава, срок может длиться до 15 дней.
- Кому выдают впервые?
Идентификационную карточку впервые получают в случае:
- направления на базовую военную службу;
- заключения контракта;
- мобилизации;
- призыва резервистов или офицеров;
- поступления на обучение в военные учебные заведения;
- если документ ранее не оформлялся.
Срок действия карточки составляет 10 лет. Решение о ее замене принимает командир воинской части в случаях изменения персональных данных, завершения срока действия, повреждения, потери или уничтожения документа.
О таких обстоятельствах военнослужащий обязан немедленно сообщить командование.
Карточку или электронный документ необходимо показывать по требованию командиров и уполномоченных лиц частей, представителей ВСП (а во время военного положения – также ТЦК и СП), правоохранительных органов, других военных формирований и Национальной полиции.
