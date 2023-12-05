Что такого интересного Китай предложил Беларуси

Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина уже прошла. Как всегда китайские источники (даже "Синьхуа") расставляют разные акценты в своей русскоязычной, англоязычной и китайской версиях.

Как разные страны осветили встречу Си и Лукашенко

По результатам выступления китайского лидера Си Цзиньпина: "Недавно я предложил Китаю восемь действий по поддержке качественного совместного строительства "Пояса и пути". Я приглашаю Беларусь продолжать активно участвовать в нем и получать более ощутимые возможности для развития".

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То есть, официальный Минск возвращают в инициативу "Пояс и путь". Китай готов работать с Беларусью по укреплению координации и сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества. Так что ШОС будет, а БРИКС пока под вопросом

Также были интересные пассажи о промышленной кооперации, логистике (что означает необходимость Минска выходить из грызни с соседями) и даже кадровый обмен. Последнее особенно интересно.

Ответ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко (в изложении китайской ленты "Синьхуа") полностью состоит из общих красивых фраз типа "стратегической координации", "поддержки", "дела мира и прогресса". Одним словом, политик ждет, что скажут и надеется, что отсыпят немного денег.

Русскоязычное "Синьхуа" было кратким: политики встретились. Англоязычные ресурсы так же лаконичны.