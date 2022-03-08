"Что тебе дали москали?": подполковник ВСУ обратился к своему брату – депутату Госдумы России

Подполковник Вооруженных сил Украины записал видеообращение к своему двоюродному брату, который является депутатом российского парламента. Он призвал его не позорить семью.

Украинским бойцом является Николай Кондрацкий. Он героически стал на защиту Одессы во время полномасштабной войны России против Украины и записал оттуда "привет" брату.

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Подполковник: Наши родители в гробах переворачиваются

Как рассказал военный, его брат Анатолий Выборный в 2014 году активно выступал за оккупацию Крыма и голосовал за ввод войск на Донбасс. В 2022 году поддержал признание квазиреспублик на Донетчине и Луганщине.

Что тебе дали москали, кроме миллионов? Твои и мои родители, наверное, сейчас в гробах переворачиваются. Благодаря тебе фамилия Выборный проклята,

– подчеркнул подполковник.

Также украинский воин призвал родственника вспомнить, что в город Шепетовка, где они родились и выросли, сегодня летят бомбы и ракеты.

"На каком этапе ты продал душу дьяволу? Когда ты забыл, что твоя Родина в опасности? Делай все, как депутат Госдумы, чтобы остановить эту войну. Не бойся. Если и умереть, то умереть с честью за свою Родину", – сказал военный.

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