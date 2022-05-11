Одна из жен Екатерина Прокопенко рассказала, что только 10 мая узнала о том, что Папа Римский наконец-то соглашается на встречу.

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Жены первым рейсом из Польши прилетели в Рим. Встреча прошла на площади в Ватикане. "Встреча с Папой – это было что-то на грани фантастики. Многие нам помогли – украинские делегации, посольство Украины", – сообщила она

О чем жены говорили с Папой

По словам Екатерины, Папа Римский разговаривал с ними около пяти минут.

Мы передали обращение – письмо от жен, ожидающих своих защитников. Там мы указали об экстракции, эвакуации, что надеемся на его усилия, помощь как третьей стороны в этом вопросе. И еще мы распечатали фотографии с бойцами из "Азовстали" и рассказали ему, что он – наша последняя надежда,

– говорит она.

Жена надеется, что это приблизит Украину к спасению наших бойцов. "Мы не знаем, произойдет ли эвакуация. Многие бойцы уже не верят в это, но мы верим, продолжаем что-то делать", – добавила она.

Екатерина Прокопенко считает, что кто-то из более смелых стран или коалиция стран все-таки сделают что-то, чтобы надавить на Путина.



Жены защитников Мариуполя встретились с Папой Римским / Фото "Радио Ватикана"

"Мы своими действиями бросаем призыв, что нам не безразличны наши бойцы, нашей стране они не безразличны, мы не хотим их смерти. Мы хотим слышать их живые истории, а не написаны или прочитаны из соцсетей от их жен", – пояснила она.

Что сказал Папа Римский

Жена бойца полка "Азов" Дениса Прокопенко сообщила, что Папа Римский, по его словам, молится о них, об их мужьях.

Он кивал, когда мы говорили об эвакуации, о том, что мы хотим, чтобы он помог нам. Кивал, не утверждал, потому что мы не знаем, как дальше у них будут проходить переговоры, поэтому лучше не обещать. Но он показывал, что стремится к этому. Было видно по взгляду, что он озабочен, он держался за наши руки,

– подчеркнула она.

Какова общая ситуация на "Азовстали"? Екатерина говорит, что ребята на "Азовстали" держатся, они сильны волей.

"Но в целом понимаем, что каждый день гибнут их собратья, они все это через себя пропускают, держатся за последнюю надежду, что будут эвакуированы. Хотя, знаете, надежды уже у большинства нет, потому что они видят: каждый день – штурм, каждый день что-то делают россияне, чтобы их уничтожить", – объяснила она.

Жена бойца подчеркнула, что сейчас большая проблема с ранеными, с мертвыми, и это сильно давит морально. Некоторые бойцы уже два месяца лежат мертвыми.

По ее словам, ситуация там критична. Нет путей, чтобы им что-нибудь доставить, в них госпиталь разбомблен. В частности, у бойцов нет стерильных бинтов, они грязными тряпками перематывают руки. Там антисанитария тотальная.

Денис всегда держится, со мной в переписках не показывает слабины. Я ему постоянно говорю, что люблю, он – что любит меня. Я говорю, чтобы он верил, держался за веру, что мы сделаем все, чтобы их спасти,

– добавила Екатерина.



Екатерина с мужем – бойцом "Азова" Денисом Прокопенко / Фото из соцсетей

Какую помощь женщины ожидают от Папы Римского

Екатерина рассказывает, что они надеются, что делегация Папы Римского прибудет в Мариуполь и так заберут всех, кто на "Азовстали".

"Мы знаем, что не должны стрелять со стороны России, если представители третьей страны там будут находиться. Если они будут стрелять, начнется мировая война. Думаю, Путин на это не пойдет", – говорит она.

Жена бойца также надеюсь, что Папа Римский политически и дипломатически поможет надавить Путина.

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