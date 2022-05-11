Одна з дружин Катерина Прокопенко розповіла, що лише 10 травня дізналася про те, що Папа Римський нарешті погоджується на зустріч.

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Дружини першим рейсом з Польщі прилетіли в Рим. Зустріч відбулася на площі у Ватикані. "Зустріч з Папою — це було щось на межі фантастики. Багато хто нам допоміг – українські делегації, посольство України", – повідомила вона

Про що дружини говорили з Папою

За словами Катерини, Папа Римський розмовляв з ними близько п’яти хвилин.

Ми передали звернення – лист від дружин, які чекають своїх захисників. Там ми вказали про екстракцію, евакуацію, що сподіваємося на його зусилля, допомогу як третьої сторони в цьому питанні. І ще ми роздрукували фотографії з бійцями з "Азовсталі" і розповіли йому, що він — наша остання надія,

– каже вона.

Дружина сподівається, що це таки наблизить Україну до порятунку наших бійців. "Ми не знаємо, чи відбудеться евакуація. Багато хто з бійців вже не вірить в це, але ми віримо, продовжуємо щось робити", – додала вона.

Катерина Прокопенко вважає, що хтось зі сміливіших країн або коаліція країн, все-таки зроблять щось, щоб надавити на Путіна.



Дружини захисників Маріуполя зустрілися з Папою Римським / Фото "Радіо Ватикану"

"Ми своїми діями кидаємо заклик, що нам не байдужі наші бійці, нашій країні вони не байдужі, ми не хочемо їхньої смерті. Ми хочемо чути їхні живі історії, а не написані або прочитані з соцмереж від їхніх жінок", – пояснила вона.

Що сказав Папа Римський

Дружина бійця полку "Азов" Дениса Прокопенка повідомила, що Папа Римський, за його словами, молиться за них, за їхніх чоловіків.

Він кивав, коли ми казали про евакуацію, про те, що ми хочемо, щоб він нам допоміг. Кивав, не стверджував, тому що ми не знаємо, як далі у них будуть проходити перемовини, тож краще не обіцяти. Але він показував, що прагне цього. Було видно по погляду, що він стурбований, він тримався за наші руки,

– наголосила вона.

Яка загальна ситуація на "Азовсталі"? Катерина каже, що хлопці на "Азовсталі" тримаються, вони сильні волею.

"Але в цілому розуміємо, що кожен день гинуть їхні побратими, вони все це через себе пропускають, тримаються за останню надію, що таки будуть евакуйовані. Хоча, знаєте, надії вже у більшості немає, тому що вони бачать: кожен день – штурм, кожен день щось роблять росіяни, щоб їх знищити", – пояснила вона.

Дружина бійця наголосила, що зараз велика проблема з пораненими, з мертвими, і це сильно тисне морально. Деякі бійці вже два місяці лежать мертвими.

За її словами, ситуація там критична. Немає шляхів, щоб їм щось доставити, в них госпіталь розбомблений. Зокрема, у бійців немає стерильних бинтів, вони брудними тряпками перемотують собі руки. Там антисанітарія тотальна.

Денис завжди тримається, зі мною в переписках не показує слабини.. Я йому постійно кажу, що кохаю, він – що кохає мене. Я кажу, щоб він вірив, тримався за цю віру, що ми зробимо все, щоб їх врятувати”,

– додала Катерина.



Катерина з чоловіком – бійцем "Азову" Денисом Прокопенком / Фото з соцмереж

Яку допомогу жінки очікують від Папи Римського

Катерина розповідає, що вони надіяться на те, що делегація Папи Римського прибуде в Маріуполь і так заберуть всіх, хто на "Азовсталі".

"Ми знаємо, що не повинні стріляти зі сторони Росії, якщо представники третьої країни там будуть знаходитись. Якщо вони будуть стріляти, то почнеться світова війна. Думаю, Путін на це не піде", – каже вона.

Дружина бійця також сподіваюся, що Папа Римський політично та дипломатично допоможе натиснути на Путіна.

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