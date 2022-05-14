Что-то пошло не по плану: гауляйтер Новой Каховки перенес введение рубля на конец года
Россияне до сих пор пытаются ввести рубль на временно оккупированной Херсонщине. Однако захватчикам ничего не удается.
Каждый план оккупантов разваливается. Об этом в эфире национального марафона рассказал депутат областного совета Сергей Хлань, сообщает 24 канал.
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Планы оккупантов проваливаются
По его словам, в Новой Каховке планы по введению рубля анонсировали еще на конец марта – апрель. Однако намерения россиян провалились.
После этого гауляйтер заявлял, что рубль уже окончательно будет введен в обращение с 1 мая. Мол, его обязательно будут принимать в магазинах.
Но мы увидели, что и этот план провалили,
– подчеркнул Хлань.
Он отметил, что сам гауляйтер отмалчивается – и по поводу введения рубля, и по поводу "референдума" в Херсонской области.Кстати говоря! Ввести рубль захватчики пытались и во временно оккупированном Геническе. Однако до сих пор их планы проваливались.
Введение рубля снова перенесли
В магазинах и на рынках Новой Каховки и Каховки начали раздавать газеты с интервью гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева. В нем он рассказывал, что введение рубля окончательно будет принято до конца 2022 года.
"У них сейчас все "до конца года". В последних заявлениях о "референдуме" они начинают говорить о "конце года". Откладывают, потому что понимают, что все их планы разрушаются и они ничего не могут реализовать", – отметил депутат.
Он уверен, в этом регионе до конца 2022 года точно оккупантов не будет. Ведь наши вооруженные силы переходят в наступление. "Поэтому вскоре Херсонщину освободим. Пусть все планы реализуют себе в Сибири", – добавил Хлань.
Введение рублей в Херсонской области: что известно
- Оккупанты не оставляют попыток создать так называемое квазиобразование "ХНР". В Каховском районе они пытаются ввести рубль.
- Из-за этого в Офисе генерального прокурора уже начали досудебное расследование. Зафиксировали подобные инциденты и в Запорожской области.
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что введение российской валюты – это грубое нарушение международных норм.
- Действия оккупантов – это акт аннексии и нарушение Россией статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций и Декларации о принципах международного права.
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