Ни много ни мало: что на самом деле Украина получила от саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО принес много неприятных сюрпризов, однако президент Зеленский утверждает, что результаты хорошие, но были бы идеальны с приглашением Украины в Альянс. В то же время, партнеры уверяют, что озвученные для Украины условия – это максимум, который мог предложить Альянс в условиях войны России против Украины.

По итогам саммита НАТО для Украины отменили ПДЧ, а также объявили о новой военной помощи и даже гарантиях безопасности. Журналист 24 Канала Алексей Печий подводит итоги саммита НАТО в Вильнюсе, отвечая на вопрос, был ли саммит "предательством" или все же "победой" для Украины.

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Не вступление, но и не "открытая дверь": почему отмена ПДЧ – это победа

Во вторник, 11 июля, в НАТО опубликовали итоговое коммюнике, в котором, к сожалению, мы так и не услышали прямого приглашения Украины в Альянс.

Однако некоторые положительные моменты все же стоит отметить. В частности, в Коммюнике закреплено, что "Украина будет членом НАТО", для нас убрали ПДЧ (что сокращает путь и убирает манипуляции о "реформах").

Конечно, это даже близко не приглашение в НАТО. Однако это четкий отход от риторики об "открытой двери", о которой еще вчера говорили Белый дом и Бундестаг.

Хуже, чем ПДЧ: что не так с условиями вступления Украины в НАТО

означает, что вступление Украины в НАТО должно состояться по ускоренной процедуре, то есть без излишней бюрократии. Ведь исполнение, а главное – признание всеми членами НАТО факта выполнения ПДЧ может затянуться на годы. У Украины нет столько времени, поэтому отмена ПДЧ должна снизить этот путь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина находится ближе к Североатлантическому альянсу, чем когда-либо в своей истории. Мол, решения, принятые в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что Берлин понимает нетерпение Украины из-за отсутствия графиков вступления в НАТО. Однако в вопросе членства должны быть исполнены условия. Но какие условия – Писториус не назвал. Он еще раз повторил, что НАТО боится войны с Россией.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба откровенно говорит, что нет никакой ясности относительно условий будущего членства нашей страны в НАТО. Какие они и кем должны быть сформулированы – неизвестно.

Эта ситуация, на первый взгляд, выглядит еще хуже ПДЧ. Ведь ПДЧ предусматривает какие-либо конкретные условия и критерии. Сейчас эти условия и критерии непонятны вообще.

Почему важно создание Совета Украина – НАТО

Однако здесь мы переходим к следующему решению саммита в пользу Украины. Речь идет о создании Совета Украина – НАТО, вместо Комиссии, как это было до сих пор.

Теперь за столом с членами НАТО Украина не консультируется как приложение в формате "НАТО + 1", а является участником совместного органа с конкретными программами той же синхронизации с НАТО, о которой постоянно говорят западные чиновники.

По сути, в рамках Совета Украина – НАТО Киев уже предложил НАТО создать конкретный перечень реформ и индикаторы их выполнения, необходимые для интеграции нашей страны. Чтобы эти условия не были размыты и не могли изменяться в ходе их реализации.

Зеленский заверил, что Совет Украина – НАТО – это не инструмент участия, это инструмент интеграции. И он дает нам чувство, что мы будем в составе Альянса. После завершения войны Украина станет членом НАТО.

После войны: что партнеры говорят о сроке вступления Украины в НАТО

Владимир Зеленский на совместном брифинге со Столтенбергом ясно заявил, что Украина понимает, почему отдельные страны боятся говорить о членстве нашей страны в НАТО.

Для этого необходимы соответствующие условия, но они касаются не реформ в первую очередь, а именно завершения войны России против Украины и полной безопасности в нашей стране.

Война, похоже, и является главным препятствием для вступления Украины в НАТО.

Например, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение союзников на саммите по Украине было максимальным из того, что могли достичь страны-члены НАТО.

Мол, конкретно о членстве Украины в НАТО можно будет говорить только тогда, когда условия разрешат. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявляет, что сейчас решение о приглашении Украины в НАТО может не принести пользы никому. А наоборот, только подпитает риск столкновения Альянса с Россией.

По его словам, главное условие вступления Украины в НАТО – это окончание войны. Поэтому нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине эту войну выиграть, включая многосторонние гарантии безопасности. Кроо добавил, что решение НАТО по Украине якобы не подтолкнет Россию к продолжению агрессии.

Подобный тезис озвучил и президент Польши Анджей Дуда, который также заявил, что НАТО сделал для Украины недостаточно, но пригласить Украину в Альянс не позволяют условия – никто в Альянсе не хочет воевать.

Впрочем, отчасти оптимизма добавила премьер Эстонии Кая Каллас, которая заверила, что уже есть определенные договоренности, которые и будут реализовываться через Совет Украина – НАТО.

Мол, сейчас главное – это продолжать оказание Украине военной помощи. По ее словам, сейчас важно, чтобы все гарантии безопасности, то есть поставки оружия, были закреплены на бумаге, чтобы Украина была уверена в том, что при смене власти в любой стране ничего не изменится.

Каллас добавила главное, что определенные условия все же уже проговорены и как только появится окно возможностей, а именно когда разрешат условия безопасности, НАТО должна быстро принять Украину. Мол, для этого и сняли требование выполнения ПДЧ.

Победа саммита: что известно о гарантиях безопасности для Украины

И именно здесь мы переходим к гарантиям безопасности для Украины от западных стран, которые на саммите НАТО называют едва ли не главным достижением.

В первую очередь Зеленский призвал, чтобы гарантии безопасности для Украины действовали до членства нашей страны в НАТО. И тем более, чтобы это не было просто обещанием, как в случае с Будапештским меморандумом.

Президент подчеркнул, что в Будапештском меморандуме не было никакой конкретики, кроме того, что Украина была с этим документом и осталась в одиночестве, когда один из подписантов, Россия, совершил вторжение.

Что касается нового документа, который готовят наши партнеры, то, по словам президента, он должен действовать пока Украина не в НАТО.

Здесь речь идет о том, что пока у Украины нет юридических гарантий безопасности от партнеров, но есть фактические – финансовые, санкционные и оборонные.

, эти фактические гарантии должны быть зафиксированы юридически. Это станет своеобразным зонтиком безопасности. А вот дальше у Украины будет документы с каждым из государств-гарантом безопасности. И там будут все те вещи, которые есть, или которых нам не хватает.

Страны G7 согласовали принципы гарантий безопасности Украины. Это станет своеобразной декларацией или основанием для формирования уже более четких гарантий безопасности для Украины от каждой отдельной страны НАТО.

Подчеркивается, что речь идет об индивидуальных гарантиях безопасности от каждой страны G7. Но здесь главное, что к этой декларации могут присоединиться и те страны, которые не входят в G7.

Как это, например, сделали Польша и Румыния. Итак, сегодня есть декларация о гарантиях безопасности от США, Германии, Японии, Франции, Канады, Италии и Великобритании, а также Европейского Союза и вдобавок от Польши и Румынии.

Что входит в гарантии безопасности от G7

Известно, что страны G7 договорились об общих рамках для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Киеву, направленных на превращение Украины в военную крепость для отражения российской агрессии.

Обязательства будут включать поставки "современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море", обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите.

В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в частности, судебной системы и общественного контроля над Минобороны. Это должно снять все вопросы касательно коррупции.

Западные официальные лица говорят, что обязательства по безопасности помогут Украине освободить территорию, оккупированную российскими войсками, и модернизировать армию страны. Они также помогут заверить Киев, что поддержка будет продолжаться вне зависимости от политических перемен в западных столицах.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что гарантии безопасности от стран G7 включают в себя мероприятия по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в частности:

поставку оружия,

поддержку в развитии ОПК,

обучение,

сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь.

Мероприятия на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Поддержка привлечения России к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание Москвы и увеличение ее расходов на войну.

Не просто обещания: почему гарантии безопасности должны работать

Важно, что сейчас это только декларация на гарантии безопасности. То есть, только основные черты и принципы оказания помощи Украине.

В дальнейшем Украина отдельно с каждым партнером будет согласовывать объемы военной, финансовой или политической помощи и устанавливать четкие временные рамки выполнения.

Это уже не просто обещание помочь при нападении, а планомерная помощь для усиления украинской армии. Ранее в Белом доме уже заявляли, что гарантии безопасности для Украины будут похожи на те, которые США предоставляют Израилю.

. Между Израилем и США заключен такой договор на 10 лет, в течение которых американцы оказывают помощь посредством современного оружия и совместного производства различных видов вооружений. В результате, даже без членства в НАТО, Израиль является едва ли не самой мощной военной силой в регионе.

И чтобы понять серьезность таких гарантий безопасности, стоит посмотреть на реакцию Кремля, где уже пытаются как-то посеять раздор в рядах НАТО.

Во-первых, пресс-секретарь диктатора Песков заявил, что Кремль рассматривает предоставление гарантий безопасности для Украины от стран "Большой семерки" как посягательства на безопасность России.

Во-вторых, глава российской разведки Нарышкин начал рассказывать басни о том, что якобы в июне, в разговоре с главой ЦРУ Бернсом они вдвоем решали, что делать с Украиной.

Дальнобойные ракеты и Patriot: какое оружие дают Украине

Впрочем, пока гарантии безопасности только декларативны, помощь от партнеров уже сейчас продолжается. И эта помощь была закреплена сегодня во время встреч между президентом Зеленским и ключевыми партнерами по НАТО.

К примеру, во время встречи Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте было договорено о начале подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 уже в августе.

Отдельно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с коллегами из Германии и Дании и заявил, что, по его оценкам, первые истребители F-16 должны летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

В ходе встречи Зеленского с Олафом Шольцом, канцлер Германии заявил, что Берлин передаст Украине дополнительные пусковые установки ЗРК Patriot. Также Украина получит дополнительные ракеты к ним.

Австралия, хоть и не член НАТО, но выделяет для Украины новый пакет военной помощи, включающий 30 бронетранспортеров Bushmaster. Норвегия передает еще две ЗРК NASAMS.

Во время встречи Зеленского и премьер-министра Риши Сунака стороны обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество по расширению возможностей украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию и в будущем современной западной авиации.

Ложка дегтя

Однако вдруг появилось определенное раздражение министра обороны Британии Бена Уоллеса, что является нехорошим знаком.

В частности, издание The Guardian приводит слова Уоллеса, который заявил, что страны Запада не являются онлайн-магазином Amazon и не могут передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.

Уоллес добавил, что западные страны хотят видеть благодарность, а не вымогание дополнительной помощи.

Это тревожно в том контексте, что сегодня утром такое же заявление сделал советник президента США Джейк Салливан. Он также намекал на то, что украинцы уже должны быть благодарны…