Уничтожено 9 из 15: в Воздушных силах объяснили, что влияет на эффективность уничтожения дронов

Российские оккупанты ночью атаковали Украину ударными дроны-камикадзе "Шахед" с территории временно оккупированной Балаклавы в Крыму.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. 24 Канал.

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С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". На этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма, заходили они как обычно с юга,

– рассказал Игнат.

Спикер уточнил, что уничтожали вражеские дроны подразделения мобильных огневых групп, которые "всё более эффективно отрабатывают по "Шахедам".

Не все цели удалось уничтожить

Он также сообщил, что сегодня не было стопроцентного результата: уничтожено 9 из 15 дронов. В то же время, не все беспилотники достигли желаемых целей.

Игнат объяснил, что на отражение воздушного приступа влияют погодные условия. А также ночное время, облачность, туман. Эти факторы, по словам Игната, мешают более эффективно отрабатывать по целям.

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