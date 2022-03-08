Что-то вроде Нюрнберга: в Литве поддержали создание спецтрибунала над российскими преступниками

Дайнюс Жалимас – экс-глава конституционного суда Литвы – призвал правительство создать специальный трибунал для расследования агрессии России и Беларуси против Украины.

Жалимас поддержал создание спецтрибунала над российскими преступниками. Он подчеркнул, что российской и белорусской агрессии необходимо дать реальную оценку. Действия стран угрожают существованию международного сообщества.

Заметьте Чувствуем поддержку Литвы, – Зеленский обсудил с Науседой вступление Украины в ЕС

По словам Жалимаса, необходим специальный международный трибунал.

На прошлой неделе нам пришлось не только много говорить об этой идее, но и вместе с выдающимися мировыми юристами и политиками подписать международную инициативу создания специального трибунала за агрессию в сторону Украины,

– заявил правозащитник.

Такой инструмент международного правосудия уже был реализован в XX веке. Зимой 1942 года представители 9 стран подписали декларацию, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала.

Жалимас подчеркнул, что трибунал дополнил бы юрисдикцию Международного уголовного суда.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!