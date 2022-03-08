Жалімас підтримав створення спецтрибуналу над російськими злочинцями. Він наголосив, що російській та білоруській агресії необхідно дати реальну оцінку. Дії країн загрожують існуванню міжнародної спільноти.

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За словами Жалімаса, потрібен спеціальний міжнародний трибунал.

Минулого тижня нам довелося не тільки багато розмовляти про цю ідею, але й разом з видатними світовими юристами та політиками підписати міжнародну ініціативу створення спеціального трибуналу за агресію у бік України,

– заявив правозахисник.

Такий інструмент міжнародного правосуддя вже реалізовували у XX столітті. Взимку 1942 року представники 9 держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу.

Жалімас наголосив, що трибунал доповнив би юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

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