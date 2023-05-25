Об этом в ежедневной оперативной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Сами же оккупанты свой дым объясняли "учениями".

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Задымление на Крымском мосту

На территории Крымского полуострова постоянно возникает "хлопок". Преимущественно его туда доставляют БПЛА, но в Феодосийском районе была и ракета. Ее заметила российская система ПВО С-300, которая решила, что это удар по Крымскому мосту.



Дым на Крымском мосту / Kerch.FM

Россияне решили оградить мост задымлением. Это верно с военной точки зрения, ведь так ракете труднее найти свою цель. Однако с мостом эта история не работает, потому что ветер быстро развеивает дым. Да и мост сам по себе объект достаточно большой и ракета может увидеть его с помощью тепловизионных датчиков.

Ракета, которая шла 24 мая в Феодосию, была не для Крымского моста. Она нашла свою цель в Феодосийском районе. Там стоит С-300 в районе Пионерского, скорее всего, что-то подтянули к Крымскому мосту,

– отметил Свитан.

Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении

Если говорить о боях на Бахмутском направлении, можно увидеть продвижение ВСУ. Однако наши войска сейчас наступают для того, чтобы иметь лучшие оборонительные позиции. В частности, хорошие оборонительные рубежи можно обустроить в районе реки Бахмутки.



Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении / Скриншот Deep State Map

В общем, заметно, что ВСУ движутся высотами возле водоемов в направлении Горловки. Поэтому это веерное движение. Наши командиры грамотно продумали такие действия, это хороший ход со стороны ВСУ.

Оперативная сводка от Свитана: смотрите видео

Немецкие танки для прорыва

Перед контрнаступлением Германия решила усилить ВСУ еще большим количеством танков. Пообещала поставить в ближайшее время более 100 танков Leopard 1. Это полноценный танковый батальон или 4 механизированных бригады. Такими силами можно совершить качественный прорыв, в частности, например, в направлении Токмака или Пологов.



Оккупированный Юг Украины / Скриншот Deep State Map

Примечательно, как Германия уже стала одной из стран, которая нам помогает наиболее. Где-то наравне с Великобританией. В частности, Берлин обещает уже и крылатые ракеты среднего радиуса действия, такие как Storm Shadow. В целом, в Европе уже все страны, кроме Венгрии, очень сильно помогают нашему государству.

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