В Полтавской области раздавались взрывы: в ОВА говорят о работе ПВО
Источник:Дмитрий Лунин
29 декабря российские оккупанты решили снова осуществить массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы слышали и в Полтавской области.
Предварительно, в регионе сработала ПВО. Все подробности уточняются.
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Что за взрывы слышали на Полтавщине
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе слышны звуки взрывов:
Работает ПВО! Верим в ВСУ!
– отметил он.
До этого Лунин предупредил о ракетной опасности и призвал всех оставаться в укрытиях и беречь себя.Важно! Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграм-каналы и боты! Враг внимательно мониторит информпространство.
Напомним, что ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подчеркнул, что существует риск ракетного удара Он призвал жителей области не игнорировать сирены и находиться в укрытиях.
Не пренебрегать воздушной тревогой призвал также глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что существует угроза массированного ракетного удара с использованием стратегической авиации.