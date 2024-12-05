Надо рационально оценивать свои возможности по восстановлению территориальной целостности военным путем, сказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев. Он предположил, каким образом Украина вместе с союзниками может заставить Владимира Путина выйти на переговорный трек.

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Как можно убедить Путина пойти на переговоры

По мнению военного эксперта, комбинированный подход "мир через силу", который предлагает миру команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, будет наиболее действенным.

Кремль постоянно артикулирует тезис, мол, они готовы договариваться с Украиной при условии того, что наша страна первой выполнит ряд обязательств, которые возлагает на нас Россия,

– отметил Селезнев.

Речь идет о передаче полного контроля над четырьмя украинскими регионами, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, которые согласно новой редакции конституции включены в состав России. Российского диктатора совершенно не волнует тот факт, что в Запорожье никогда не было российских солдат, а Херсон украинская армия деоккупировала еще ноябре 2022 года.

"Это несправедливый выход на переговорный трек, поэтому, вероятно, будет какой-то комбинированный подход силы и оружия и попытками на дипломатическом треке убедить путинский режим, что надо быть более сговорчивыми в своих посягательствах. Для этого нам нужны огромные объемы вооружения и военной техники", – добавил военный эксперт.

Важно! Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не признает оккупированные территории российскими и стремится к их возвращению.

Россия еще не готова капитулировать

Россия еще имеет немалые ресурсы. К тому же дополнительные ресурсы Кремль получает от стран-сателлитов. В частности, вооружение и военную технику россиянам поставляет Северная Корея и Иран.

Кроме этого, на стороне России воюют наемники из азиатских стран, из стран Африканского континента, Северной Кореи. Также работает российский оборонно-промышленный комплекс, который частично компенсирует потери россиян.

Это вызов, который создает для Украины дополнительные проблемы по разрушению вражеского военного потенциала. Хотя украинские Силы обороны прилагают немало усилий для того, чтобы в рамках рутинной боевой работы уничтожать вражескую живую силу, бронетехнику и вооружение, однако у врага еще есть ресурсы,

– сказал Селезнев.

По его словам, не стоит надеяться на то, что в обозримой перспективе наступательный потенциал российской армии будет исчерпан, а сама страна-агрессор будет вынуждена капитулировать.