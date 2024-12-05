Треба раціонально оцінювати свої спроможності щодо відновлення територіальної цілісності військовим шляхом, сказав 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов. Він припустив, у який спосіб Україна разом із союзниками може примусити Владіміра Путіна вийти на перемовний трек.

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Як можна переконати Путіна піти на перемовини

На думку військового експерта, комбінований підхід "мир через силу", який пропонує світові команда новообраного президента США Дональда Трампа, буде найбільш дієвим.

Кремль постійно артикулює наступну тезу, мовляв, вони готові домовлятися з Україною за умови того, що наша країна першою виконає ряд зобов'язань, які покладає на нас Росія,

– зазначив Селезньов.

Йдеться про передачу повного контролю над чотирма українськими регіонами, зокрема Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, які згідно з новою редакцією конституції включені до складу Росії. Російського диктатора абсолютно не хвилює той факт, що в Запоріжжі ніколи не було російських солдатів, а Херсон українська армія деокупувала ще листопаді 2022 року.

"Це несправедливий вихід на перемовний трек, тому, ймовірно, буде якийсь комбінований підхід сили й зброї та спробами на дипломатичному треці переконати путінський режим, що треба бути більш поступливими у своїх зазіханнях. Для цього нам потрібні величезні обсяги озброєння та військової техніки", – додав військовий експерт.

Важливо! Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими й прагне їх повернення.

Росія ще не готова капітулювати

Росія ще має чималі ресурси. До того ж додаткові ресурси Кремль отримує від країн-сателітів. Зокрема, озброєння та військову техніку росіянам постачає Північна Корея та Іран.

Крім цього, на боці Росії воюють найманці з азійських країн, з країн Африканського континенту, Північної Кореї. Також працює російський обороно-промисловий комплекс, який частково компенсує втрати росіян.

Це виклик, який створює для України додаткові проблеми щодо руйнації ворожого військового потенціалу. Хоча українські Сили оборони докладають чимало зусиль для того, щоб в рамках рутинної бойової роботи нищити ворожу живу силу, бронетехніку та озброєння, проте у ворога ще є ресурси,

– мовив Селезньов.

За його словами, не варто сподіватись на те, що в осяжній перспективі наступальний потенціал російської армії буде вичерпаний, а сама країна-агресорка буде змушена капітулювати.