Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте. Цю інформацію він озвучив у середу, 4 грудня, на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Брюсселі.
Стало відомо, що Північна Корея отримує ядерні технології від Росії в обмін на військових. Це може дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові і навіть загрожувати США.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте. Цю інформацію він озвучив у середу, 4 грудня, на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Брюсселі.