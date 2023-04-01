Когда Россия проиграет войну, именно они могут совершить самосуд над диктатором. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Политтехнолог убежден, что в мировом обществе Путин не сможет выйти сухим из воды ни при каких обстоятельствах.

Он больше не будет принят в мире. Не будет политическим лидером, встречающимся с другими политическими лидерами. Это невозможно, вообще ни при каких условиях,

– подчеркнул говорящий.

Что Путина ждет в России

В Гааге глава страны-террористки может оказаться с малой вероятностью, считает Шейтельман. Свои же Путина будут грабить, грабить его детей и не выдадут его Международному суду, чтобы тот не рассказал о военных преступлениях других.

Даже если Россия проиграла, Путина сбросили, то зачем его выдавать, он им самим нужен, у него много денег. С него сначала можно получить все 200, 300 или сколько у него там миллиардов долларов. Заберут все деньги, а дальше уничтожат физически,

– добавил говорящий.

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Есть другой выход

По словам эксперта, у Путина есть один способ выйти сухим из воды – оставаться президентом России еще десятилетиями.

Он допустил, если после начала украинского контрнаступления кремлевский диктатор выведет свое войско из Украины, не подписывая мир, то дальше Россия будет продолжать жить так же. Будет полностью закрытой, находиться под санкциями, но будет жить. Будет продолжать продавать нефть в Индию по дешевке, и Путин еще много лет будет президентом. А все олигархи разъедутся по Италиям и будут ждать, пока он умрет, резюмировал Шейтельман.

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