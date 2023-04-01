Коли Росія програє війну саме вони можуть вчинити самосуд над диктатором. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Політтехнолог переконаний, що в світовому суспільстві Путін не зможе вийти сухим з води за жодних обставин.

Він більше не буде прийнятим у світі. Не буде політичним лідером, який зустрічається з іншими політичними лідерами. Це неможливо, взагалі ні за яких умов,

– наголосив мовець.

Що на Путіна чекає в Росії

Натомість в Гаазі очільник країни-терористки може опинитися з малою ймовірністю, вважає Шейтельман. Свої ж Путіна будуть грабувати, грабувати його дітей і не видадуть його Міжнародному суду, аби той не розповів про воєнні злочини інших.

Навіть якщо Росія програла, Путіна скинули, то навіщо ж його видавати, він їм самим потрібен, в нього багато грошей. З нього спочатку можна отримати всі 200, 300 чи скільки в нього там мільярдів доларів. Заберуть всі гроші, а далі знищать фізично,

– додав мовець.

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Є інший вихід

За словами експерта, в Путіна є один спосіб вийти сухим з води – залишатися президентом Росії ще десятиліттями.

Він припустив, якщо після початку українського контрнаступу кремлівський диктатор виведе своє військо з України, не підписуючи миру, то далі Росія продовжуватиме жити так само. Буде повністю закритою, перебуватиме під санкціями, але житиме. Продовжуватиме продавати нафту в Індію задешево, і Путін ще багато років буде президентом. А всі олігархи роз'їдуться по Італіях і чекатимуть поки він помре, резюмував Шейтельман.

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