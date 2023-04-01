Коли Росія програє війну саме вони можуть вчинити самосуд над диктатором. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Політтехнолог переконаний, що в світовому суспільстві Путін не зможе вийти сухим з води за жодних обставин.
Він більше не буде прийнятим у світі. Не буде політичним лідером, який зустрічається з іншими політичними лідерами. Це неможливо, взагалі ні за яких умов,
– наголосив мовець.
Що на Путіна чекає в Росії
Натомість в Гаазі очільник країни-терористки може опинитися з малою ймовірністю, вважає Шейтельман. Свої ж Путіна будуть грабувати, грабувати його дітей і не видадуть його Міжнародному суду, аби той не розповів про воєнні злочини інших.
Навіть якщо Росія програла, Путіна скинули, то навіщо ж його видавати, він їм самим потрібен, в нього багато грошей. З нього спочатку можна отримати всі 200, 300 чи скільки в нього там мільярдів доларів. Заберуть всі гроші, а далі знищать фізично,
– додав мовець.
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Є інший вихід
За словами експерта, в Путіна є один спосіб вийти сухим з води – залишатися президентом Росії ще десятиліттями.
Він припустив, якщо після початку українського контрнаступу кремлівський диктатор виведе своє військо з України, не підписуючи миру, то далі Росія продовжуватиме жити так само. Буде повністю закритою, перебуватиме під санкціями, але житиме. Продовжуватиме продавати нафту в Індію задешево, і Путін ще багато років буде президентом. А всі олігархи роз'їдуться по Італіях і чекатимуть поки він помре, резюмував Шейтельман.
Невдоволення російських еліт наростає
- Речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що російські олігархи уже зараз намагаються виходити на контакти і домовлятися про персональні гарантії безпеки.
- Видання The Guardian, посилаючись на свої джерела, оприлюднило слова прессекретаря Путіна Дмитрія Пєскова про те, що російській еліті варто готуватися до затяжної війни. Бізнесменам такі слова недовго зіпсували настрій.
- Також по російських елітах вдарила втрата Росією ринку енергоносіїв в Європі. Нагадаємо, за минулий рік частка Росії там скоротилася з 31% до 4%. Більше того курс російського рубля впав на понад 20%.