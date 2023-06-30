Суровикина в любом случае ждет лишь один конец

Российские и западные медиа сообщают о возможном аресте генерала российской армии Суровикина – одного из ближайших сторонников Пригожина.

Слухи о судьбе Суровикина

Евгений Пригожин вместе с Рамзаном Кадыровым лоббировали Суровикина как альтернативу начальнику генштаба вооруженных сил России Валерию Герасимову. Суровикин и Герасимов боролись за то, кто из них возглавит российские оккупационные войска в Украине.

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Суровикина и Пригожина объединяют давние отношения, причем не только во время войны в Украине, но и в Сирии. Суровикина во время этой войны западные медиа назвали "генералом-армагеддоном" за неслыханную жестокость по отношению к мирному населению. Вся биография Суровикина связана с преступлениями, убийствами и уничтожением гражданского населения и собственных военных.

Это началось еще с 1991 года, когда Суровикин отдал приказ об убийстве мирных жителей Москвы, пытавшихся мешать действиям военных, поддержавших Государственный комитет по чрезвычайному положению. Жертвы преступлений Суровикина получили тогда звание героев Советского Союза, а сам Суровикин за годы Ельцина и Путина стал в России и генералом армии, и героем России и образцом жесточайшего и подлого отношения военных к гражданским.

Суровикин отличается не только жестокостью, но и непомерными амбициями, и эти амбиции всегда поддерживал Пригожин. Доподлинно мы не знаем, арестован ли Суровикин и находится в Лефортовской тюрьме, где с ним работают следователи ФСБ России. Я думаю, что во время таких допросов генерал по собственному опыту узнает, что такое жестокость. Или Суровикин просто находится в каком-то изолированном месте, где сообщает о подробностях своих взаимоотношений с Пригожиным и другими работниками ЧВК "Вагнера", которые сейчас находятся под следствием российских силовых структур.

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Последний раз генерал появлялся в публичном пространстве в день мятежа Пригожина, когда он призвал вагнеровцев прекратить сопротивление российским силовым структурам и вернуться к местам дислокации. Потом ни самого преступного генерала, ни его охранников никто не видел. Это и создает слухи о судьбе Суровикина.

Российское руководство уже не может скрыть самое важное

Несмотря на то, что генерал может появиться в публичном пространстве, российское руководство не может скрывать самого важного – серьезных конфликтов между представителями военного командования, которые только усилились после путинской авантюры в Украине. Каждый из российских генералов осознает, что чекисты обязательно найдут козла отпущения за поражение в Украине.

Ни Путин, ни его близкое окружение никогда не признают нападение на Украину авантюрой. Они будут подчеркивать, что их политические планы были разработаны правильно, а вот генералы оказались коррумпированными и бездарными.

Единственной судьбой таких генералов будут судебные процессы, наказания, обвинения в измене. Конечно, этим людям, которые действительно коррумпированы и бездарны, очень не хочется попасть в колонии на долгие черные годы в их жалкой жизни. Потому они и борются между собой. Каждый хочет доказать, что виновником поражений русской армии, есть другой.

Именно мятеж Пригожина помог продемонстрировать, как глубоки конфликты в руководстве России. Возможно, именно для того, чтобы скрыть уровень таких конфликтов, мы так никогда и не узнаем истинную роль Суровикина в мятеже Пригожина.

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Путину сейчас необходимо продемонстрировать собственную эффективность после небывалого унижения. Ему нужно показать единство армии, которая готова воевать в Украине до последнего, единство и сотрудничество генералов. Эти мотивы могут помочь Суровикину остаться на свободе, а не попасть на 15 или 25 лет в тюрьму.

Однако я уверен, что даже если никакого судебного процесса не будет, и мы вскоре увидим Суровикина в публичном пространстве, ничто не спасет его от мести ФСБ. Вскоре, когда генерал станет ненужным для чекистов, он просто умрет от какого-нибудь инфаркта, а на самом деле будет отравлен по личному приказу Путина или Патрушева.