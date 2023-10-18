Об этом 24 Каналу отметил доктор исторических наук Ярослав Грицак. По его мнению, значительную роль в этом процессе сыграет Запад.

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Будущее России

По словам Ярослава Грицака, россияне хотели такого диктатора, как Владимир Путин. И они приобрели его. Тот выстроил устойчивый режим, из которого будут выходить очень долго.

"Я не знаю, что будет с Россией после Путина. Но считаю, что после его ухода война изменит свой характер или прекратится. Но с другой стороны, я не вижу ничего хорошего для России с Путиным или без. Если Украина имеет свой хороший сценарий, Россия ничего дорого нет", – отметил он.

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Для распада России должны быть внутри сильнейшие субъекты. Но Путин такие уничтожил. Самый вероятный сценарий для агрессора – неуправляемый хаос, который может попытаться контролировать Запад. И здесь важно, чтобы учитывались интересы Украины.

Болезнь России зашла слишком далеко, чтобы Россия сама могла справиться. Ее нужно лечить хирургическим вмешательством. Это означает, что она должна изменяться не сама, а под давлением извне, например Запада. И важно, чтобы на фоне этого отчетливо был слышен голос Украины,

– добавил Грицак.

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