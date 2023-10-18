Про це 24 Каналу зазначив доктор історичних наук Ярослав Грицак. На його думку, значну роль у цьому процесі має зіграти Захід.

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Майбутнє Росії

За словами Ярослава Грицака, росіяни хотіли такого диктатора як Владімір Путін. І вони здобули його. Той вибудував стійкий режим, з якого виходитимуть дуже й дуже довго.

"Я не знаю, що буде з Росією після Путіна. Але вважаю, що після його відходу війна змінить свій характер або припиниться. Але з іншого боку я не бачу нічого доброго для Росії з Путіним чи без. Якщо Україна має свій добрий сценарій, Росія нічого дорого не має", – зазначив він.

Ярослав Грицак про майбутнє Росії: дивитись відео

Для розпаду Росії мають бути всередині сильні суб'єкти. Але Путін такі знищив. Найімовірніший сценарій для агресорки – некерований хаос, який може спробувати контролювати Захід. І тут важливо, аби враховувалися інтереси України.

Хвороба Росії зайшла надто далеко, щоб Росія сама могла дати собі раду. Її треба лікувати хірургічним втручанням. Це означає, що вона має змінюватися не сама, а під тиском ззовні, наприклад, Заходу. І важливо, щоб на фоні цього виразно було чути голос України,

– додав Грицак.

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