В ISW проанализировали новые угрозы Путина о ядерном оружии

Владимир Путин снова угрожал ядерным оружием. Аналитики говорят, что это прямая угроза применения ядерного оружия, если Запад позволит Украине решительно победить Россию.

Аналитики американского Института изучения войны убеждают, что очень маловероятно, что такие заявления российского диктатора приведут к фактической ядерной эскалации.

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Что говорят аналитики о заявлениях Путина

Во время визита во Вьетнам на пресс-конференции 20 июня Владимир Путин заявил, что якобы он рассматривает возможность внести изменения в свою ядерную доктрину.

По словам диктатора, это происходит в ответ на дискуссии на Западе по "снижению порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

Аналитики объясняют, что это заявление, вероятно, было частичным ответом генсеку НАТО. Ведь 17 июня Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса обсуждают усиление ядерной готовности перед все большими угрозами со стороны России и Китая. Хотя генсек НАТО не говорил о "снижении порога для использования ядерного оружия".

Путин, вероятно, ссылался на возможность снижения порога для использования ядерного оружия, чтобы дать понять, что он оставляет за собой право применить ядерное оружие, если его силы потерпят решительное поражение на линии фронта, чтобы сдержать союзников Украины от достижения общей стратегической цели – решительного поражения вторжения России в Украину,

– говорят специалисты.

По их словам, ядерная угроза российского диктатора является частью кампании ядерного шантажа Кремля, которая направлена на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительных обязательств преодолеть незаконное вторжение России в Украину.

В американском Институте изучения войны подытожили, что очень маловероятно, что кампания шантажа приведет к фактической ядерной эскалации.

Сейчас российская ядерная доктрина предусматривает, что Россия может использовать ядерное оружие только в "исключительных случаях" угрозы суверенитету и территориальной целостности России.

В ISW добавили, что стратегическое поражение России в Украине не угрожает суверенитету и территориальной целостности России, однако может угрожать стабильности режима Путина. Там также подытожили, что:

угроза ядерной эскалации и в дальнейшем будет оставаться основным активом способности России манипулировать восприятием иностранных лиц, принимающих решения;

Россия не сможет победить Украину или Запад. Поэтому Кремль, вероятнее всего, проиграет – если Запад мобилизует свои ресурсы для сопротивления оккупантам.

Кстати, Владимир Путин говорил, что они думают о возможных изменениях в своей ядерной доктрине. Причиной Путин назвал якобы "снижение порога применения ядерного оружия".