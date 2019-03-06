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      Что боевые катера России у Крымского моста предвещают для Украины: объяснение правозащитницы

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      Действия в Крыму через некоторый момент "выстреливают" против Украины, – правозащитница
      Действия в Крыму через некоторый момент "выстреливают" против Украины, – правозащитница / Фото из открытых источников

      Распространение Россией информации о военных катерах вблизи крымского моста может быть анонсом продолжения конфликта. Россияне "будут работать" на защиту от якобы провокаций со стороны украинцев.

      Кремль превращает оккупированный полуостров на свою военную базу, сказала координатор общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева "Обозревателю".

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      Нагрузка Крыма военной мощностью и была в первоначальных планах России. Для Крымского моста оккупанты приготовили особую роль.

      Крымский мост – это проект самого Путина, определенный символ россиян, поэтому они говорят, что украинские "диверсанты" хотят его разрушить,
      – отметила Ташева.

      Как писал 24 канал, пресс-служба Росгвардии сообщила, что боевые катера Росгвардии БК-16 начали охранять Черноморское побережье у берегов оккупированного Крыма. В частности – недалеко от незаконно построенного Крымского моста. Такие действия могут сигнализировать об ухудшении ситуации, считает правозащитница.

      Что известно о катерах БК-16?
      Этот водный транспорт оснащен навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют морякам совершать длительные маневры даже при плохой погоде. 



      Российский катер проекта БК-16

      Судна БК-16 в сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 километров в час.

      Российский катер вблизи Крымского моста

      "То, что они дали информацию о патрулировании моста публично, четко артикулируя, означает, что, вероятнее всего, что это будет иметь продолжение", – сказала она.

      Так, любые действия России на территории оккупированного полуострова так или иначе через некоторое время «выстрелят против Украины».

      Мы помним обострения в Керчи, в Азовском море и также ситуацию, когда в ноябре прошлого года были задержаны украинские моряки,
      – отметила Ташева.

      Отметим, что недавно появилась информация о том, что Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. Так, глава украинского МИД Павел Климкин уже ведет переговоры с Францией и Германией с просьбой поддержать сделку.

      Почему ситуация вблизи Керченского пролива обострилась?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинских портов. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост Новости России
      Источник: 24 Канал
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