Що бойові катери Росії біля Кримського мосту віщують для України: пояснення правозахисниці

Поширення Росією інформації про військові катери поблизу кримського мосту може бути анонсом продовження конфлікту. Росіяни "працюватимуть" на захист від нібито провокацій з боку українців.

Кремль перетворює окупований півострів на свою військову базу, сказала координаторка громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева "Обозревателю".

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Навантаження Криму військовою потужністю і було у початкових планах Росії. Для Кримського мосту окупанти приготували особливу роль.

Кримський міст – це проект самого Путіна, певний символ росіян, тому вони говорять, що українські "диверсанти" хочуть його зруйнувати,

– наголосила Ташева.

Як писав 24 канал, прес-служба Росгвардії повідомила, що бойові катери Росгвардії БК-16 розпочали охороняти чорноморське узбережжя поблизу берегів окупованого Криму. Зокрема – неподалік від незаконно побудованого Кримського мосту. Такі дії можуть сигналізувати про погіршення ситуації, вважає правозахисниця.

Що відомо про катери БК-16?

Цей водний транспорт оснащений навігаційними і радіотехнічними системами, які дозволяють морякам здійснювати тривалі маневри навіть за поганої погоди.







Російський катер проекту БК-16



Судна БК-16 у складних погодних умовах здатні виконувати маневри на швидкості до 80 кілометрів на годину.





Російський катер поблизу Кримського мосту



"Те, що вони дали інформацію про патрулювання мосту публічно, чітко артикулюючи, означає, що, найімовірніше, що це матиме продовження", – сказала вона.

Так, будь-які дії Росії на території окупованого півострова так чи інакше через деякий час "вистрелять проти України".

Ми пам`ятаємо загострення у Керчі, в Азовському морі і також ситуацію, коли в листопаді минулого року були затримані українські моряки,

– зазначила Ташева.

Зазначимо, що нещодавно з’явилась інформація про те, що Україна разом із міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Так, глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію.

Чому ситуація поблизу Керченської протоки загострилась?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.