11:02
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Що бойові катери Росії біля Кримського мосту віщують для України: пояснення правозахисниці

      243 Читать новость на русском
      Дії у Криму через деякий момент "вистрелюють" проти України, – правозахисниця
      Дії у Криму через деякий момент "вистрелюють" проти України, – правозахисниця / Фото з відкритих джерел

      Поширення Росією інформації про військові катери поблизу кримського мосту може бути анонсом продовження конфлікту. Росіяни "працюватимуть" на захист від нібито провокацій з боку українців.

      Кремль перетворює окупований півострів на свою військову базу, сказала координаторка громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева "Обозревателю".

      Читайте також: НАТО розширить військову присутність США в Чорному морі, незважаючи на бажання Росії

      Навантаження Криму військовою потужністю і було у початкових планах Росії. Для Кримського мосту окупанти приготували особливу роль.

      Кримський міст – це проект самого Путіна, певний символ росіян, тому вони говорять, що українські "диверсанти" хочуть його зруйнувати,
      – наголосила Ташева.

      Як писав 24 канал, прес-служба Росгвардії повідомила, що бойові катери Росгвардії БК-16 розпочали охороняти чорноморське узбережжя поблизу берегів окупованого Криму. Зокрема – неподалік від незаконно побудованого Кримського мосту. Такі дії можуть сигналізувати про погіршення ситуації, вважає правозахисниця.

      Що відомо про катери БК-16?
      Цей водний транспорт оснащений навігаційними і радіотехнічними системами, які дозволяють морякам здійснювати тривалі маневри навіть за поганої погоди. 



      Російський катер проекту БК-16

      Судна БК-16 у складних погодних умовах здатні виконувати маневри на швидкості до 80 кілометрів на годину.


      Російський катер поблизу Кримського мосту


      "Те, що вони дали інформацію про патрулювання мосту публічно, чітко артикулюючи, означає, що, найімовірніше, що це матиме продовження", – сказала вона.

      Так, будь-які дії Росії на території окупованого півострова так чи інакше через деякий час "вистрелять проти України".

      Ми пам`ятаємо загострення у Керчі, в Азовському морі і також ситуацію, коли в листопаді минулого року були затримані українські моряки,
      – зазначила Ташева.

      Зазначимо, що нещодавно з’явилась інформація про те, що Україна разом із міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Так, глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію.

      Чому ситуація поблизу Керченської протоки загострилась?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      blog_ava
      Головні новини 5 березня: гучне вбивство у Києві, продовження історії з корупцією в "оборонці"
      сьогодні
      5419
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини політики Новини України Кримський міст Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сьогодні , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 26
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 10:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 4931
      Як безкоштовно доїхати в інше місто, якщо вас обікрали: поради юриста
      сьогодні , 09:08 Як безкоштовно доїхати в інше місто, якщо вас обікрали: поради юриста
      Ірина Поліщук 1246
      Forbes затвердив: 21-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою у світі
      сьогодні , 09:39 Forbes затвердив: 21-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою у світі
      1215
      Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      сьогодні , 08:40 Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці
      Артем Овдієнко 1647
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук