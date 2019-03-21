Что будет с Украиной, если Россия прервет транзит газа

Украина готова к любым газовым сценариям со стороны Кремля, в том числе и самым жестким. Следовательно, чтобы иметь возможность пережить зиму 2019-2020 годов (в конце 2019 года действующий контракт относительно транзита газа завершается – 24 канал), официальный Киев провел оценку касаемо необходимых шагов.

Как подчеркнул глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, прежде всего, Украине следует закачать в подземные хранилища на три миллиарда кубометров газа больше, чем она туда обычно закачивает (то есть, около 20 миллиардов кубометров – 24 канал), сообщает "РБК-Україна".

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"Тогда мы скажем: "россияне снова угрожают провокацией, но Украина обеспечена газом". Я сомневаюсь, что в такой ситуации нам оставят открытыми газотранспортные коридоры от наших европейских партнеров", – отметил он.

Как пример Коболев привел ситуацию в 2014 году, когда Венгрия "закрутила кран" Украине заранее (в сентябре 2014 года за день до трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией, Венгрия приостановила поставки газа в Украину, мотивируя это решение ростом спроса на внутреннем рынке – 24 канал)

"Мы надеемся, что так не поступят наши партнеры в Словакии и Польше. Но надо быть готовыми к тому, что если у них будет дефицит, то такой риск существует. Мы также работаем над несколькими дополнительными опциями, но это конфиденциальная информация", – констатировал руководитель "Нафтогаза".

По его словам, закачивая дополнительные три миллиарда, Украина покупает страховку.

Газ – это актив, он не исчезнет, но запасти его нужно. Следовательно, если человек, который с российской стороны будет принимать решение о дальнейшем транзите по территории Украины, увидит в наших подземных хранилищах 20 миллиардов кубометров газа до зимы, и LNG-газ, который плывет из США в Европу, то существует высокая вероятность того, что он не захочет терять репутацию, если все равно не добьется желаемого эффекта. Но если у нас этой страховки не будет, и мы будем надеяться на то, что в какой-то момент россияне просто подпишут новый контракт, нам будет очень трудно,

– подытожил Коболев.

Что такое LNG-газ? Это сжиженный природный газ. Получают его в результате охлаждении природного газа до температуры -160 по Цельсию. При таких условиях происходит сжатие газа по объему в 600 раз, а его вес уменьшается вдвое по сравнению с газообразным состоянием.

Кроме того, Андрей Коболев отметил, что "Газпром" уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или зависят от ее транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет. Правда он надеется, что новый независимый оператор украинской ГТС все же подпишет контракт с россиянами. Как подчеркнул руководитель "Нафтогаза", Москва может не подписать этот контракт при условии, если передача украинской газотранспортной системы не будет сертифицирована.