Что будет с заробитчанами после завершения карантина

После карантина возобновится поток заробитчан. Ведь другие страны требуют рабочих в сфере услуг и на производствах.

После коронавируса будут расти требования к государствам, особенно в отношении качества медицинских услуг. Но и количество мигрантов не уменьшится, отметила профессор Киевской школы экономики Ольга Купец в интервью 24 каналу.

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Молодежи в той же Италии мало. У них также есть высокий уровень миграции, потому что молодые итальянцы уезжают работать в другие страны. Поэтому им нужны мигранты, чтобы заполнить те нишевые сферы, где не хотят работать сами итальянцы, немцы или испанцы. Восстановление, особенно в сфере услуг и на производства, будет стремительное. Единственное, что пострадает, как я уже сказала – сфера ухода за пожилыми людьми.

– рассказала Купец.

Она также добавила, что медицина на очень низком уровне в экстремальных условиях по всему миру. Поэтому дальше все больше богатых и образованных людей будут понимать, что инвестировать нужно в медицинскую сферу. Это будет приводить к здоровому долголетию.

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