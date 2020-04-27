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      Что будет с заробитчанами после завершения карантина

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      Гастарбайтеры после карантина будут выезжать заграницу
      Гастарбайтеры после карантина будут выезжать заграницу / Рress-center

      После карантина возобновится поток заробитчан. Ведь другие страны требуют рабочих в сфере услуг и на производствах.

      После коронавируса будут расти требования к государствам, особенно в отношении качества медицинских услуг. Но и количество мигрантов не уменьшится, отметила профессор Киевской школы экономики Ольга Купец в интервью 24 каналу.

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      Молодежи в той же Италии мало. У них также есть высокий уровень миграции, потому что молодые итальянцы уезжают работать в другие страны. Поэтому им нужны мигранты, чтобы заполнить те нишевые сферы, где не хотят работать сами итальянцы, немцы или испанцы. Восстановление, особенно в сфере услуг и на производства, будет стремительное. Единственное, что пострадает, как я уже сказала – сфера ухода за пожилыми людьми.
      – рассказала Купец.

      Она также добавила, что медицина на очень низком уровне в экстремальных условиях по всему миру. Поэтому дальше все больше богатых и образованных людей будут понимать, что инвестировать нужно в медицинскую сферу. Это будет приводить к здоровому долголетию.

      Читайте полное интервью по ссылке.

      Пункти пропуску, карта
      Автомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат действовать / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Работа Заробитчане Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020
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