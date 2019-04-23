Что грозит Порошенко в связи с судебными исками?

Петра Порошенко хотят "замотать" судебной волокитой. Особых результатов эти иски не принесут, это больше элемент психологического воздействия.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Как считает политолог, иски против Порошенко – это длинные руки бывшего соратника Януковича Андрея Портнова. Чиновник Януковича обещал Порошенко замотать его по судам.

Судьи рады стараться. Потому что Порошенко не выполнил закон, поскольку был уверен, что выиграет выборы. Теперь это стало нарушением закона президентом. И эти нарушения будут валиться на Порошенко. Он будет регулярно ходить в прокуратуру, давать объяснения. Но это ничем не закончится. Для всех политиков важно не посадить Порошенко, а увидеть, как он оправдывается,

– убежден Виктор Небоженко.

Какие иски против Порошенко подали в суд?Судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Они требуют открыть уголовные дела против Порошенко, а также министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия. Коллегия судей, которые приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка", обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. Ранее против Порошенко отдельно подал иск в Верховный суд судья Окружного админсуда Киева, где обвинил президента в бездействии в вопросе назначения судей.

Почему суд отменил национализацию "Приватбанка"?18 апреля Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску экс-владельца банка Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. В суде объяснили свое решение тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации. НБУ и Минфин планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".