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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Що загрожує Порошенкові у зв’язку з судовими позовами?

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      Проти Порошенка подали кілька судових позовів
      Проти Порошенка подали кілька судових позовів / Фото з відкритих джерел

      Петра Порошенка хочуть "замотати" судовою тяганиною. Особливих результатів ці позови не принесуть, це більше елемент психологічного впливу.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Читайте також: Скасування націоналізації "Приватбанку": що відомо про суддів, які ухвалили рішення

      Як вважає політолог, позови проти Порошенка – це довгі руки колишнього соратника Януковича Андрія Портнова. Чиновник Януковича обіцяв Порошенку замотати його по судах.

      Судді раді старатися. Тому що Порошенко не виконав закон, оскільки був упевнений, що виграє вибори. Тепер це стало порушенням закону президентом. І ці порушення навалюватимуться на Порошенка. Він буде регулярно ходити в прокуратуру, давати пояснення. Але це нічим не закінчиться. Для всіх політиків важливо не посадити Порошенка, а побачити, як він виправдовується,
      – переконаний Віктор Небоженко.

      Які позови проти Порошенка подали до суду? Судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту президента Петра Порошенка. Вони вимагають відкрити кримінальні справи проти Порошенка, а також міністра юстиції Павла Петренка і голови Нацбанку Якова Смолія. Колегія суддів, які ухвалили рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку", звернулася до Вищої ради правосуддя з заявами про втручання у їхню діяльність. Раніше проти Порошенка окремо подав позов до Верховного суду суддя Окружного адмінсуду Києва, де звинуватив президента у бездіяльності у питанні призначення суддів.

      Чому суд скасував націоналізацію "Приватбанку"? 18 квітня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом екс-власника банку Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. У суді пояснили своє рішення тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації. НБУ та Мінфін планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Імпічмент Судді
      Джерело: 24 канал
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