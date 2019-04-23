Судді вимагають відкрити справи проти Порошенка, Петренка і Смолія

Судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту президента Петра Порошенка. Окрім того, вони вимагають відкрити кримінальні справи проти Порошенка, а також міністра юстиції Павла Петренка і голови Нацбанку Якова Смолія.

Раніше проти Порошенка окремо подав позов до Верховного суду суддя Окружного адмінсуду Києва – того самого, який скасував націоналізацію "Приватбанку". Суддя звинуватив президента у бездіяльності у питанні призначення суддів.

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Колегія суддів, які ухвалили рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку", звернулася до Вищої ради правосуддя з заявами про втручання у їхню діяльність, повідомляє прес-служба суду.

Судді подали відповідні заяви керівництву Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань.

У заявах судді зазначили, що заява Порошенка, якою він розкритикував рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку", є нібито прямою загрозою судовій системі України. Судді також стверджують, що резонансні дії Порошенка, Смолія і Петренка були здійснені для тиску на них.

Крім цього, колегія суддів переконана, що в діях представників влади є склад злочину, передбаченого статтею "Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

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Фактично вони спрямовані на узурпацію судової гілки влади, встановлення над нею тотального контролю з метою підпорядкування своїй волі, що прямо суперечить принципам, закріпленим у Конституції України,

– переконують судді.

У своїх заявах судді просять забезпечити захист від довільних дій керівництва країни, а також попередити подібні випадки шляхом звернення до ДБР із заявою про вчинення злочину Порошенком, Петренком і Смолієм. Судді також просять ВРП ініціювати в парламенті процедуру імпічменту Порошенка.

Минулого тижня Порошенка у тиску на судову владу звинуватив голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Зокрема, він назвав неправомірною заяву президента про необхідність прискорити оцінку суддів і відкрити справи проти суддів, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку".

Після рішення суду Порошенко скликав засідання РНБО, на якому звернувся до СБУ та генпрокурора з проханням відкрити справи проти суддів Окружного адмінсуду Києва.

Чому відбулася націоналізація "Приватбанку"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку", тобто переведення банку у власність держави. Це зробили, щоб забезпечити фінансову стабільність банківської системи, економіки загалом та зберегти гроші вкладників банку.

Чому суд скасував націоналізацію "Приватбанку"? 18 квітня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом екс-власника банку Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. У суді пояснили своє рішення тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації. НБУ та Мінфін планують оскаржити в суді рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".