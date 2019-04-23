Судьи требуют открыть дела против Порошенко, Петренко и Смолия

Судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Кроме того, они требуют открыть уголовные дела против Порошенко, а также министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия.

Ранее против Порошенко отдельно подал иск в Верховный суд судья Окружного админсуда Киева – того самого, который отменил национализацию "Приватбанка". Судья обвинил президента в бездействии в вопросе назначения судей.

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Коллегия судей, которые приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка", обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, сообщает пресс-служба суда.

Судьи подали соответствующие заявления руководству Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований.

В заявлениях судьи отметили, что заявление Порошенко, которым он раскритиковал решение о незаконности национализации "Приватбанка", есть якобы прямой угрозой судебной системе Украины. Судьи также утверждают, что резонансные действия Порошенко, Смолия и Петренко были осуществлены для давления на них.

Кроме этого, коллегия судей убеждена, что в действиях представителей власти есть состав преступления, предусмотренного статьей "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

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Фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины,

– уверяют судьи.

В своих заявлениях судьи просят обеспечить защиту от произвольных действий руководства страны, а также предупредить подобные случаи путем обращения в ГБР с заявлением о совершении преступления Порошенко, Петренко и Смолием. Судьи также просят ВРП инициировать в парламенте процедуру импичмента Порошенко.

На прошлой неделе Порошенко в давлении на судебную власть обвинил глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. В частности, он назвал неправомерным заявление президента о необходимости ускорить оценку судей и открыть дела против судей, которые признали незаконной национализацию "Приватбанка".

После решения суда Порошенко созвал заседание СНБО, на котором обратился к СБУ и генпрокурору с просьбой открыть дела против судей Окружного админсуда Киева.

Почему произошла национализация "Приватбанка"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка", то есть перевод банка в собственность государства. Это сделали, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы, экономики в целом и сохранить деньги вкладчиков банка.

Почему суд отменил национализацию "Приватбанка"?18 апреля Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску экс-владельца банка Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. В суде объяснили свое решение тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации. НБУ и Минфин планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".