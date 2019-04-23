12:45
23 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова
      Вєсті.UA
      20:58, 22 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Судьи требуют открыть дела против Порошенко, Петренко и Смолия

      502 Читати новину українською
      Открыть дела против Порошенко, Петренко и Смолия требуют судьи Окружного админсуда Киева
      Открыть дела против Порошенко, Петренко и Смолия требуют судьи Окружного админсуда Киева / Коллаж 24 канал

      Судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Кроме того, они требуют открыть уголовные дела против Порошенко, а также министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия.

      Ранее против Порошенко отдельно подал иск в Верховный суд судья Окружного админсуда Киева – того самого, который отменил национализацию "Приватбанка". Судья обвинил президента в бездействии в вопросе назначения судей.

      Читайте также: Почему объявили подозрения окружению Порошенко: объяснение от ГПУ

      Коллегия судей, которые приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка", обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, сообщает пресс-служба суда.

      Судьи подали соответствующие заявления руководству Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований.

      В заявлениях судьи отметили, что заявление Порошенко, которым он раскритиковал решение о незаконности национализации "Приватбанка", есть якобы прямой угрозой судебной системе Украины. Судьи также утверждают, что резонансные действия Порошенко, Смолия и Петренко были осуществлены для давления на них.

      Кроме этого, коллегия судей убеждена, что в действиях представителей власти есть состав преступления, предусмотренного статьей "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

      Читайте также: Отмена национализации "Приватбанка": что известно о судьях, которые приняли решение

      Фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины,
      – уверяют судьи.

      В своих заявлениях судьи просят обеспечить защиту от произвольных действий руководства страны, а также предупредить подобные случаи путем обращения в ГБР с заявлением о совершении преступления Порошенко, Петренко и Смолием. Судьи также просят ВРП инициировать в парламенте процедуру импичмента Порошенко.

      На прошлой неделе Порошенко в давлении на судебную власть обвинил глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. В частности, он назвал неправомерным заявление президента о необходимости ускорить оценку судей и открыть дела против судей, которые признали незаконной национализацию "Приватбанка".

      После решения суда Порошенко созвал заседание СНБО, на котором обратился к СБУ и генпрокурору с просьбой открыть дела против судей Окружного админсуда Киева.

      Почему произошла национализация "Приватбанка"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка", то есть перевод банка в собственность государства. Это сделали, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы, экономики в целом и сохранить деньги вкладчиков банка.

      Почему суд отменил национализацию "Приватбанка"?18 апреля Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску экс-владельца банка Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. В суде объяснили свое решение тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации. НБУ и Минфин планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".

      blog_ava
      Главный вызов у Зеленского один, - эксперт
      сегодня
      2242
      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Судьи Петр Порошенко Криминальные новости Импичмент Яков Смолий Павел Петренко Расследования
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский может повторить путь Порошенко
      сегодня , 12:00 Зеленский может повторить путь Порошенко
      Юрій Бутусов 1104
      Как получить туристическую визу в Великобританию самостоятельно: инструкция и советы
      сегодня , 10:00 Как получить туристическую визу в Великобританию самостоятельно: инструкция и советы
      Анастасія Манюхіна 78
      Люди приходят и уходят, а Украина остается
      сегодня , 08:40 Люди приходят и уходят, а Украина остается
      Ян Валетов 957
      Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      сегодня , 01:01 Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування
      Тетяна Мартинюк 579
      Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      22 апреля , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: эмоциональный драйв
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Выведет ли Порошенко людей на улицы: мнение эксперта
       22 апреля , 20:45
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      "Решение по Супряге принимал не Хацкевич", или "Как гарантировать себе 42 млн евро": реакция соцсетей на Динамо – Аякс
       29 августа 2018 , 17:21
      Форвард сборной Украины официально стал игроком испанской Малаги
       10 января , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук