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      Почему объявили подозрения окружению Порошенко: объяснение от ГПУ

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      У Луценко прокомментировали повестки окружению Порошенко
      У Луценко прокомментировали повестки окружению Порошенко / Коллаж 24 канала

      Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что прокуратура будет действовать исключительно "в русле украинского законодательства" относительно объявления подозрений окружению действующего президента Петра Порошенко. Также она напомнила из-за чего им было объявлено подозрения.

      Генеральная прокуратура направила 23 и 25 апреля повестки бывшему главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Всех их вызвали в ГПУ для вручения подозрений и допроса по делу беглого олигарха Сергея Курченко.

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      По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Ложкина, Филатова и Гонтареву вызвал следователь по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

      Также она напомнила, что 28 марта прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил СМИ об объявлении подозрения четырем из окружения Порошенко – Гонтареву, Ложкину, Стеценко, Филатову, а сделал он это с нарушением процессуального законодательства, поскольку не было наличии достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров и личного вручения.

      По состоянию на 28 марта, согласно закону, указанные лица не считались подозреваемыми. После проведения служебного расследования Генинспекцией ГПУ было установлено, что подозрения им были направлены с нарушением законной процедуры. В течение нескольких недель Генпрокурор провел слушивания по этому делу с участием всей следственно-прокурорской группы,
      – добавила Сарган.

      В то же время она подчеркнула, что следственно-прокурорская группа будет действовать исключительно в русле украинского законодательства.

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      По ее словам, подозрение в уголовном процессе – формальное утверждение (предположение) уполномоченных правоохранительных органов о причастности определенного лица к преступлению, основанное на неокончательных (неполных, промежуточных) результатах расследования.

      "Уголовное производство по делу Курченко, которое содержит в себе множество эпизодов, после завершения всех процедур будет передано в суд", – констатировала пресс-секретарь генпрокурора.

      Кто такой Сергей Курченко? Это украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства бежал из Украины, пока скрывается в Москве.

      Что известно о деле относительно него?По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажа нефтепродуктов, которые осуществляла его группа компаний ВЕТЭК, нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.

      В чем подозревают Курченко:

      – в незаконном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, который принадлежит ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами, повлекший ущерб на общую сумму 2 196 176 418,64 гривны, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

      в завладении путем злоупотребления служебными лицами денежных средств в сумме 449 миллионов 963 тысяч 820 гривен, принадлежащих "Нафтогазу", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

      в законченном покушении на завладение путем злоупотребления служебным лицом чужим имуществом в особо крупных размерах  денежными средствами, принадлежащими "Нафтогазу" в сумме 5 миллиардов 100 миллионов 36 тысяч 180 гривен;

      – в завладении путем злоупотребления служебными лицами денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 гривны, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

      в завладении путем злоупотребления служебными лицами средствами "Реал банка" в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 гривны при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

      – в завладении незаконным путем денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 гривны, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

      в завладении незаконным путем денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1 436 723 153 гривен (выдача кредитов предприятиям с признаками фиктивности, с нарушением требований действующего законодательства Украины), с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

      – в завладении незаконным путем денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170, 64 гривен (заключение ложных договоров купли-продажи ценных бумаг облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственным ипотечным учреждением), с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

      в завладении незаконным путем денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 069 194 000 гривен (заключение ПАО "Брокбизнесбанк" ложных договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины) с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

      в фиктивном предпринимательстве, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенном повторно.

      28 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по делу относительно Курченко. По словам генпрокурора, следствие установило ряд других причастных к связанным с Курченко преступлений лиц. Всего было сообщено о подозрении сообщено 98 лицам: из них 12  высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций и 14 человек руководящего состава государственных компаний.

      ДЕЛА СЕРГЕЯ КУРЧЕНКО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Борис Ложкин Валерия Гонтарева ГПУ Сергей Курченко
      Источник: 24 канал
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