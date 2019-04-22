Почему объявили подозрения окружению Порошенко: объяснение от ГПУ

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что прокуратура будет действовать исключительно "в русле украинского законодательства" относительно объявления подозрений окружению действующего президента Петра Порошенко. Также она напомнила из-за чего им было объявлено подозрения.

Генеральная прокуратура направила 23 и 25 апреля повестки бывшему главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Всех их вызвали в ГПУ для вручения подозрений и допроса по делу беглого олигарха Сергея Курченко.

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По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Ложкина, Филатова и Гонтареву вызвал следователь по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

Также она напомнила, что 28 марта прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил СМИ об объявлении подозрения четырем из окружения Порошенко – Гонтареву, Ложкину, Стеценко, Филатову, а сделал он это с нарушением процессуального законодательства, поскольку не было наличии достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров и личного вручения.

По состоянию на 28 марта, согласно закону, указанные лица не считались подозреваемыми. После проведения служебного расследования Генинспекцией ГПУ было установлено, что подозрения им были направлены с нарушением законной процедуры. В течение нескольких недель Генпрокурор провел слушивания по этому делу с участием всей следственно-прокурорской группы,

– добавила Сарган.

В то же время она подчеркнула, что следственно-прокурорская группа будет действовать исключительно в русле украинского законодательства.

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По ее словам, подозрение в уголовном процессе – формальное утверждение (предположение) уполномоченных правоохранительных органов о причастности определенного лица к преступлению, основанное на неокончательных (неполных, промежуточных) результатах расследования.

"Уголовное производство по делу Курченко, которое содержит в себе множество эпизодов, после завершения всех процедур будет передано в суд", – констатировала пресс-секретарь генпрокурора.