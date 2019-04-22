Чому оголосили підозри оточенню Порошенка: пояснення від ГПУ

Прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган заявила, що прокуратура діятиме виключно "в руслі українського законодавства" щодо оголошення підозр оточенню чинного президента Петра Порошенка. Також вона нагадала через що їм було оголошено підозри.

Генеральна прокуратура надіслала на 23 та 25 квітня повістки колишньому голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну, заступнику очільника АП Олексію Філатову та екс-голові НБУ Валерії Гонтаревій. Усіх їх викликали у ГПУ задля вручення підозр і допиту у справі олігарха-втікача Сергія Курченка.

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За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, Ложкіна, Філатова та Гонтареву викликав слідчий у особливо важливих справах Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

Також вона нагадала, що 28 березня прокурор ГПУ Костянтин Кулик повідомив ЗМІ про оголошення підозри чотирьом особам з оточення Порошенка – Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку, Філатову, а зробив він це з порушенням процесуального законодавства, оскільки не було наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів і особистого вручення.

Станом на 28 березня, відповідно до закону, зазначені особи не вважалися підозрюваними. Після проведення службового розслідування Генінспекцією ГПУ було встановлено, що підозри їм було направлено з порушенням законної процедури. Протягом кількох тижнів Генпрокурор провів заслуховування щодо цієї справи за участю всієї слідчо-прокурорської групи,

– додала Сарган.

Водночас вона наголосила, що слідчо-прокурорська група діятиме виключно в руслі українського законодавства.

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За її словами, підозра у кримінальному процесі — формальне твердження (припущення) уповноважених правоохоронних органів про причетність певної особи до злочину, засноване на неостаточних (неповних, проміжних) результатах розслідування.

"Кримінальне провадження щодо справи Курченка, яке містить в собі безліч епізодів, після завершення всіх процедур буде передано до суду", – констатувала речниця генпрокурора.