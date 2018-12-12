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      Что это было: как изнутри выглядит политическая коррупция в Украине

      Что это было? 23 Читати новину українською

      О коррупционных схемах и правиле круговой поруки в ГФС, скандальной приватизации Центрэнерго и о том, вернется ли Роман Насиров на должность председателя фискальной службы – в программе "Что это было" говорили журналистка Евгения Моторевская, народный депутат Сергей Лещенко и экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

      О главную коррупционную схему ГФС

      Бизнес, который уже уплатил налоги, при определенных условиях имеет право получить НДС обратно. Например, при экспорте. И для этого нужно решение ГФС, которое ранее выдавалось почти всегда. Ставка отката составляла минимум 10%, иногда доходило и до более 20%. Важно, что единой ставки не было. Если кто-то не хотел принимать в этом участие, то их загоняли в такую ситуацию, что они должны заплатить еще больше

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      Когда начали внедрять реформу, то все базировалось на ИТ-продукте, который перебирал влияние человека и делал все через алгоритм. Мы сделали прозрачный реестр на сайте министерства финансов. Если компания не видела себя в этом списке, она имела возможность поднять вопрос об этом, а ГФС уже никак не могла влиять.

      О неистребимом правиле круговой поруки

      В руководстве ГФС каждая политическая сила имеет свою квоту, поэтому руководитель службы старается всем угодить. Но кому бы он ни угождал – невозможно представить, чтобы руководитель ГФС не получал согласования от премьера. Да и президент "наезд" министра финансов на Насирова воспринял как "нарушение правил".

      Нельзя просто уйти и с кем-то договориться. Если реформа нарушает баланс воздействий – ее бойкотируют. Это касается не только "деятельности" Романа Насирова на посту ГФС, но и обычных рабочих инициатив, которые входят в обязанности министра финансов. В частности, например, создание Службы финансовых расследований.

      О том, вернется Насиров на должность главы ГФС

      Роман Насиров вряд ли снова вернется на должность главы Государственной фискальной службы. Есть решение суда, которое должно быть выполнено, однако после такого резонанса это очень сложно представить. Дело будет двигаться медленно, а зачитывать обвинения будут еще года полтора.

      Я думаю, что его сейчас снова уволят или отстранят, и сам Насиров ничего против этого иметь не будет. Потому что он идет в президенты, потому что сейчас есть чем заниматься. Но это вызов всем нам. Сколько я брал на себя, чтобы избавиться от такого коррумпированного руководителя? Сейчас прошло два года, и его возвращают... Это вызов.

      О скандальной приватизации Центрэнерго

      Я за приватизацию "Центрэнерго", но я против такой приватизации. Мы попали в эту ловушку. Я за прозрачную приватизацию по правилам, если мы продолжаем практику раздавать предприятия "своим людям", то это уже не приватизация, это называется немного по-другому"

      На самом деле удивляюсь, сколько раз уже можно "наступать на эти же грабли". Сначала власть говорила, что не может начать приватизацию, ибо мешает законодательство, которое не позволяет прозрачно прописать все процедуры – мы это изменили. Мы предложили неоднозначные, но правильные решения, чтобы обезопасить инвестора.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Александр Данилюк Реформы Коррупция Государственная фискальная служба Роман Насиров Что это было?
      Источник: 24 канал
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