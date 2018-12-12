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      Що це було: як зсередини виглядає політична корупція в Україні

      Що це було? 48 Читать новость на русском

      Про корупційні схеми та правило кругової поруки у ДФС, скандальну приватизію Центренерго й про те, чи повернеться Роман Насіров на посаду голови фіскальної служби – у програмі "Що це було" розповів екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк.

      Про головну корупційну схему ДФС

      Бізнес, який вже сплатив податки, за певних умов має право отримати ПДВ назад. Наприклад, при експорті. Та для цього потрібне рішення ДФС, яке раніше видавалося майже завжди. Ставка відкату складала мінімум 10%, інколи доходило й до понад 20%. Важливо, що єдиної ставки не було. Якщо хтось не хотів брати у цьому участь, то їх заганяли в таку ситуацію, що вони мали заплатити ще більше.

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      Коли почали впроваджувати реформу, то все базувалось на ІТ-продукті, який перебирав вплив людини й робив все через алгоритм. Ми зробили прозорий реєстр на сайті міністерства фінансів. Якщо компанія не бачила себе у цьому списку, вона мала можливість підняти питання про це, а ДФС вже ніяк не могла впливати.

      Про незламне правило кругової поруки

      У керівництві ДФС кожна політична сила має свою квоту, тому керівник служби намагається всім догодити. Але кому б він не догоджав – неможливо уявити, щоб керівник ДФС не отримував погодження від прем'єра. Та і президент "наїзд" міністра фінансів на Насірова сприйняв як "порушення правил".

      Не можна просто піти і з кимось домовитися. Якщо реформа порушує баланс впливів – її бойкотують. Це стосується не тільки "діяльності" Романа Насірова на посту ДФС, а й звичайних робочих ініціатив, які входять до обов'язків міністра фінансів. Зокрема, наприклад, створення Служби фінансових розслідувань.

      Про те, чи повернеться Насіров на посаду голови ДФС

      Роман Насіров навряд чи знову повернеться на посаду голови Державної фіскальної служби. Є рішення суду, яке має бути виконано, проте після такого резонансу це дуже складно уявити. Справа рухатиметься повільно, а зачитувати обвинувачення будуть ще роки півтора.

      Я думаю, що його зараз знову звільнять або відсторонять, і сам Насіров нічого проти цього не матиме. Бо він йде в президенти, бо зараз є чим займатися. Але це виклик усім нам. Скільки я брав на себе, щоб позбутися такого корумпованого керівника? Зараз минуло два роки, і його повертають... Це виклик.

      Про скандальну приватизацію Центренерго

      Я за приватизацію "Центренерго", але я проти такої приватизації. Ми потрапили в цю пастку. Я за приватизацію прозору за правилами, якщо ми продовжуємо практику роздавати підприємства "своїм людям", то це вже не приватизація, це називається трохи по-іншому"

      Насправді дивуюся, скільки разів вже можна "наступати на ці ж граблі". Спершу влада говорила, що не може розпочати приватизацію, бо заважає законодавство, яке не дозволяє прозоро прописати всі процедури – ми це змінили. Ми запропонували неоднозначні, але правильні рішення, аби убезпечити інвестора.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Що це було? Роман Насіров Державна фіскальна служба Корупція Реформи Олександр Данилюк
      Джерело: 24 канал
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