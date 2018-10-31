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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Что это было. На сколько выросли доходы украинских олигархов: неожиданные цифры

      Что это было? 99 Читати новину українською

      О рейтинге самых богатых украинцев и их схемы обогащения – в программе "Что это было" рассказал журналист-расследователь Иван Верстюк.

      О росте состояния олигархов

      Люди из первой десятки рейтинга обладают политическим лобби. Они имеют связи с депутатами, они имеют связи с регуляторами. И они капитализируют эти связи. Если говорить об общем рейтинге топ-100, то состояния сотни самых богатых украинцев за год выросли аж на 43%. О чем это говорит? О том, что украинская экономика только-только начинает расти на 3% -3,5%, а вот дивиденды (доходы) от этого роста не размазываются ровным слоем по всему населению, а они идут преимущественно к самых богатым людям. Это говорит о большой несправедливость нынешней структуры украинской экономики

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      О рейтинге самых богатых украинцев

      Последние рейтинги самых богатых украинцев показали, что олигархи делали свой капитал с помощью дружбы с первыми лицами и с помощью коррупционных схем. Однако в списке можно найти два десятка людей – бизнесменов с хорошей репутацией, которые заработали деньги честным путем и в конкурентной среде.

      Сейчас в Украине растет торговля потребительскими продуктами, и поэтому, например, состояние Владимира Костельмана, владельца известной сети супермаркетов "Сильпо", выросло на 18%.

      Еще более возросли доходы интернет–магазина "Розетка", владелец которого – Владислав Чечеткин. Они увеличили доходы на 120%.

      О схемах обогащения олигархов Украины

      В Украине же, например, состояние Ахметова выросло почти на 80%, "приватовцы" Боголюбов, Коломойский увеличили  капитал на 60% и более 100%. Это свидетельствует о том, что украинская экономика непредсказуема.

      В ключевых отраслях существуют олигархические монополии, которые не пускают на большие рынки новых игроков и используют такие вещи, как манипуляции с налоговыми обязательствам и активно участвуют в государственных закупках.

      Теги: Новости Украины Новости политики Ринат Ахметов Бизнес Деньги Что это было?
      Источник: 24 канал
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