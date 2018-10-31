Що це було. На скільки виросли статки українських олігархів: неочікувані цифри

Про рейтинг найбагатших українців та їхні схеми збагачення – у програмі "Що це було" розповів журналіст-розслідувач Іван Верстюк.

Про зростання статків олігархів

Люди з першої десятки рейтингу володіють політичним лобі. Вони мають зв'язки з депутатами, вони мають зв'язки з регуляторами. І вони капіталізують ці зв'язки. Якщо говорити про загальний рейтинг топ-100, то статки сотні найбагатших українців за рік виросли аж на 43%. Про що це свідчить? Про те, що українська економіка тільки-тільки починає зростати на 3%-3,5%, а от дивіденди (прибутки) від цього зростання не розмазуються рівним шаром по всьому населенню, а вони йдуть переважно до найбагатших людей. Це говорить про велику несправедливість нинішньої структури української економіки

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Про рейтинг найбагатших українців

Останні рейтинги найбагатших українців показали, що олігархи робили свій капітал за допомогою дружби з першими особами та за допомогою корупційних схем. Проте серед списку можна знайти з два десятки людей – бізнесменів з хорошою репутацією, які заробили гроші чесним шляхом і в конкурентному середовищі.

Нині в Україні зростає торгівля споживчими продуктами, і тому, наприклад, статки Володимира Костельмана, власника відомої мережі супермаркетів "Сільпо", зросли на 18%.

Ще більше зріс інтернет-магазин "Розетка", власник якого – Владислав Чечьоткін. Вони збільшили статки на 120%.

Про схеми збагачення олігархів України

В Україні ж, наприклад, статки Ахметова зросли майже на 80%, "приватівці" Боголюбов Коломойський зростили капітал на 60% і понад 100%. Це свідчить про те, що українська економіка непередбачувана.

В ключових галузях існують олігархічні монополії, які не впускають на великі ринки нових гравців і використовують такі речі, як маніпуляції з оподатковими зобов'язаннями та беруть активну участь у державних закупівлях.