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      Ряд министерств может работать без постоянных руководителей, – Кравчук

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      Верховная Рада по требованию президента Зеленского 4 марта проведет внеочередное заседание. Касательно некоторых министерств, в новом правительстве могут не принять окончательные решения. Поэтому их определенное время будут возглавлять временные исполняющие обязанности.

      О возможном формате работы министерств после заседания Рады 4 марта сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

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      По ее словам, есть вопрос по четырем министерствам.

      Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с исполняющими обязанности министров,
      – отметила Кравчук.

      Она также сообщила какие министры останутся на своих должностях

      • вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

      Что касается увольнения с должности премьера Алексея Гончарука, заместитель главы фракции "Слуга народа" подтвердила, что он написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Раду, об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков. А Зеленский предложил новую кандидатуру на должность премьера – Дениса Шмыгаля.

      "Он (Шмыгаль – 24 канал) уже определился со своими кандидатами в Кабинет Министров", – добавила Кравчук.

      Обратите внимание! Ранее стало известно, что на данный момент в "Слуге народа" продолжаются консультации по должностям министра образования и министра экономики в новом правительстве. Поэтому вопрос действующих руководителей этих ведомств Анны Новосад и Тимофея Милованова еще не решен. Также во фракции не определились с должности главы Минэнергетики, Минкультуры и Минспорта, а также с первым вице-премьер-министром.

      Что известно об отставке правительства Гончарука и новом Кабмине

      Ранее ряд СМИ сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сначала Гончарук опровергал эти сообщения. Однако вечером 3 марта появилось информация, что он все же написал заявление об отставке и этот документ уже получила Верховная Рада.

      Вопрос новых назначений в Кабмине должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский на 16:00 4 марта.

      Также вечером 3 сентября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал и Зеленский. На заседании назвали имена, которые могут войти в новый Кабмин.

      Кто может войти в новый Кабмин

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Иван Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинова;
      • МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

      Кроме того, появятся новые должности:

      • вице-премьером по вопросам Оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев;
      • новое Министерство спорта возглавит Вадим Гутцайт.
      Кричат и бунтуют: начались протесты под подъездом женщины, муж которой заболел коронавирусом
      3 марта
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Дмитрий Кулеба – новости Арсен Аваков Денис Малюська Михаил Федоров Отставка правительства Гончарука Верховная Рада Слуга народа Новости политики
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