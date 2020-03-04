Ряд министерств может работать без постоянных руководителей, – Кравчук
Верховная Рада по требованию президента Зеленского 4 марта проведет внеочередное заседание. Касательно некоторых министерств, в новом правительстве могут не принять окончательные решения. Поэтому их определенное время будут возглавлять временные исполняющие обязанности.
О возможном формате работы министерств после заседания Рады 4 марта сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".
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По ее словам, есть вопрос по четырем министерствам.
Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с исполняющими обязанности министров,
– отметила Кравчук.
Она также сообщила какие министры останутся на своих должностях
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
Что касается увольнения с должности премьера Алексея Гончарука, заместитель главы фракции "Слуга народа" подтвердила, что он написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Раду, об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков. А Зеленский предложил новую кандидатуру на должность премьера – Дениса Шмыгаля.
"Он (Шмыгаль – 24 канал) уже определился со своими кандидатами в Кабинет Министров", – добавила Кравчук.
Обратите внимание! Ранее стало известно, что на данный момент в "Слуге народа" продолжаются консультации по должностям министра образования и министра экономики в новом правительстве. Поэтому вопрос действующих руководителей этих ведомств Анны Новосад и Тимофея Милованова еще не решен. Также во фракции не определились с должности главы Минэнергетики, Минкультуры и Минспорта, а также с первым вице-премьер-министром.
Что известно об отставке правительства Гончарука и новом Кабмине
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сначала Гончарук опровергал эти сообщения. Однако вечером 3 марта появилось информация, что он все же написал заявление об отставке и этот документ уже получила Верховная Рада.
Вопрос новых назначений в Кабмине должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский на 16:00 4 марта.
Также вечером 3 сентября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал и Зеленский. На заседании назвали имена, которые могут войти в новый Кабмин.
Кто может войти в новый Кабмин
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Иван Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинова;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.
Кроме того, появятся новые должности:
- вице-премьером по вопросам Оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев;
- новое Министерство спорта возглавит Вадим Гутцайт.