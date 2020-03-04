Ряд министерств может работать без постоянных руководителей, – Кравчук

Верховная Рада по требованию президента Зеленского 4 марта проведет внеочередное заседание. Касательно некоторых министерств, в новом правительстве могут не принять окончательные решения. Поэтому их определенное время будут возглавлять временные исполняющие обязанности.

О возможном формате работы министерств после заседания Рады 4 марта сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, есть вопрос по четырем министерствам.

Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с исполняющими обязанности министров,

– отметила Кравчук.

Она также сообщила какие министры останутся на своих должностях

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров ;

; министр юстиции Денис Малюська ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков;

а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

Что касается увольнения с должности премьера Алексея Гончарука, заместитель главы фракции "Слуга народа" подтвердила, что он написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Раду, об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков. А Зеленский предложил новую кандидатуру на должность премьера – Дениса Шмыгаля.

"Он (Шмыгаль – 24 канал) уже определился со своими кандидатами в Кабинет Министров", – добавила Кравчук.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что на данный момент в "Слуге народа" продолжаются консультации по должностям министра образования и министра экономики в новом правительстве. Поэтому вопрос действующих руководителей этих ведомств Анны Новосад и Тимофея Милованова еще не решен. Также во фракции не определились с должности главы Минэнергетики, Минкультуры и Минспорта, а также с первым вице-премьер-министром.

Что известно об отставке правительства Гончарука и новом Кабмине

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что премьер Алексей Гончарук вскоре может покинуть свой пост. Сначала Гончарук опровергал эти сообщения. Однако вечером 3 марта появилось информация, что он все же написал заявление об отставке и этот документ уже получила Верховная Рада.

Вопрос новых назначений в Кабмине должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады. Его созвал президент Владимир Зеленский на 16:00 4 марта.

Также вечером 3 сентября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал и Зеленский. На заседании назвали имена, которые могут войти в новый Кабмин.

Кто может войти в новый Кабмин

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную ;

; главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец ;

; на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана ;

; министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Иван Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева ;

; министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский ;

; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинова ;

; МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Кроме того, появятся новые должности: