Низка міністерств можуть працювати без постійних очільників, – Кравчук

Верховна Рада на вимогу президента Зеленського 4 березня проведе позачергове засідання. Щодо деяких міністерств у новому уряді можуть не прийняти остаточні рішення. Тому їх певний час очолюватимуть тимчасові виконувачі обов’язків.

Про можливий формат роботи міністерств після засідання Ради 4 березня повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Відомий склад майбутнього уряду Дениса Шмигаля

За її словами, є питання щодо чотирьох міністерств.

Я так розумію, що якщо не будуть остаточно прийняті рішення, то частина міністерств будуть працювати певний час з виконувачами обов’язки міністрів,

– зазначила Кравчук.

Вона також повідомила які міністри залишаться на своїх посадах:

віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

Щодо звільнення з посади прем’єра Олексія Гончарука, заступниця глави фракції "Слуга народу" підтвердила, що він написав заяву про відставку. Документ вже надійшов до Ради, про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков. А Зеленський запропонував нову кандидатуру на посаду прем'єра – Дениса Шмигаля.

"Він (Шмигаль – 24 канал) вже визначився зі своїми кандидатами до Кабінету Міністрів", – додала Кравчук.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що наразі у "Слузі народу" тривають консультації щодо посад міністра освіти та міністра економіки в новому уряді. Тому питання чинних очільників цих відомств Ганни Новосад і Тимофія Милованова ще не вирішено. Також у фракції не визначились з посадою голови Міненергетики, Мінкультури та Мінспорту, а також із першим віцепрем'єр-міністром.

Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий Кабмін

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Спершу Гончарук спростовував ці повідомлення. Проте увечері 3 березня з’явилася інформація, що він усе ж написав заяву про відставку та цей документ уже отримала Верховна Рада.

Питання нових призначень у Кабміні мають розглянути на позачерговому засіданні Ради. Його скликав президент Володимир Зеленський на 16:00 4 березня.

Також увечері 3 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому був присутнім і Зеленський. На заході назвали імена, що можуть увійти до нового Кабміну.

Хто може ввійти у новий Кабмін

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;

МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Крім того, з'являться нові посади: