Низка міністерств можуть працювати без постійних очільників, – Кравчук
Верховна Рада на вимогу президента Зеленського 4 березня проведе позачергове засідання. Щодо деяких міністерств у новому уряді можуть не прийняти остаточні рішення. Тому їх певний час очолюватимуть тимчасові виконувачі обов’язків.
Про можливий формат роботи міністерств після засідання Ради 4 березня повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише "Інтерфакс-Україна".
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За її словами, є питання щодо чотирьох міністерств.
Я так розумію, що якщо не будуть остаточно прийняті рішення, то частина міністерств будуть працювати певний час з виконувачами обов’язки міністрів,
– зазначила Кравчук.
Вона також повідомила які міністри залишаться на своїх посадах:
- віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
Щодо звільнення з посади прем’єра Олексія Гончарука, заступниця глави фракції "Слуга народу" підтвердила, що він написав заяву про відставку. Документ вже надійшов до Ради, про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков. А Зеленський запропонував нову кандидатуру на посаду прем'єра – Дениса Шмигаля.
"Він (Шмигаль – 24 канал) вже визначився зі своїми кандидатами до Кабінету Міністрів", – додала Кравчук.
Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що наразі у "Слузі народу" тривають консультації щодо посад міністра освіти та міністра економіки в новому уряді. Тому питання чинних очільників цих відомств Ганни Новосад і Тимофія Милованова ще не вирішено. Також у фракції не визначились з посадою голови Міненергетики, Мінкультури та Мінспорту, а також із першим віцепрем'єр-міністром.
Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий Кабмін
Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Спершу Гончарук спростовував ці повідомлення. Проте увечері 3 березня з’явилася інформація, що він усе ж написав заяву про відставку та цей документ уже отримала Верховна Рада.
Питання нових призначень у Кабміні мають розглянути на позачерговому засіданні Ради. Його скликав президент Володимир Зеленський на 16:00 4 березня.
Також увечері 3 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому був присутнім і Зеленський. На заході назвали імена, що можуть увійти до нового Кабміну.
Хто може ввійти у новий Кабмін
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
- МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
Крім того, з'являться нові посади:
- віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов;
- нове міністерство з питань спорту очолить Вадим Гутцайт.