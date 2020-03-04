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      Низка міністерств можуть працювати без постійних очільників, – Кравчук

      - Читать новость на русском
      Деякі міністерства можуть тимчасово працювати без постійних очільників / glavcom.ua

      Верховна Рада на вимогу президента Зеленського 4 березня проведе позачергове засідання. Щодо деяких міністерств у новому уряді можуть не прийняти остаточні рішення. Тому їх певний час очолюватимуть тимчасові виконувачі обов’язків.

      Про можливий формат роботи міністерств після засідання Ради 4 березня повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише "Інтерфакс-Україна".

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      За її словами, є питання щодо чотирьох міністерств.

      Я так розумію, що якщо не будуть остаточно прийняті рішення, то частина міністерств будуть працювати певний час з виконувачами обов’язки міністрів,
      – зазначила Кравчук.

      Вона також повідомила які міністри залишаться на своїх посадах:

      • віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
      • міністр юстиції Денис Малюська;
      • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

      Щодо звільнення з посади прем’єра Олексія Гончарука, заступниця глави фракції "Слуга народу" підтвердила, що він написав заяву про відставку. Документ вже надійшов до Ради, про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков. А Зеленський запропонував нову кандидатуру на посаду прем'єра – Дениса Шмигаля.

      "Він (Шмигаль – 24 канал) вже визначився зі своїми кандидатами до Кабінету Міністрів", – додала Кравчук.

      Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що наразі у "Слузі народу" тривають консультації щодо посад міністра освіти та міністра економіки в новому уряді. Тому питання чинних очільників цих відомств Ганни Новосад і Тимофія Милованова ще не вирішено. Також у фракції не визначились з посадою голови Міненергетики, Мінкультури та Мінспорту, а також із першим віцепрем'єр-міністром.

      Що відомо про відставку уряду Гончарука та новий Кабмін

      Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що прем’єр Олексій Гончарук невдовзі може покинути свою посаду. Спершу Гончарук спростовував ці повідомлення. Проте увечері 3 березня з’явилася інформація, що він усе ж написав заяву про відставку та цей документ уже отримала Верховна Рада.

      Питання нових призначень у Кабміні мають розглянути на позачерговому засіданні Ради. Його скликав президент Володимир Зеленський на 16:00 4 березня.

      Також увечері 3 вересня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому був присутнім і Зеленський. На заході назвали імена, що можуть увійти до нового Кабміну.

      Хто може ввійти у новий Кабмін

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

      Крім того, з'являться нові посади:

      • віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов; 
      • нове міністерство з питань спорту очолить Вадим Гутцайт.
      Денис Шмигаль може очолити уряд: що про нього відомо
      3 березня
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Дмитро Кулеба – новини Арсен Аваков Денис Малюська Михайло Федоров Відставка уряду Гончарука Верховна Рада Слуга народу Новини політики
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