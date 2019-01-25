"Что мешает ввести войска": в РФ озвучили циничный план по поводу Украины

Российский пропагандист Руслан Осташко выразил хитрый план "налаживания отношений" Украины и РФ. Он отметил, что ничего не мешает России поступить по примеру Венесуэлы и признать президентом Украины нужного человека.

Об этом Осташко написал на своей Facebook-странице.

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После признания Трампом самопровозглашенного президента Венесуэлы, мешает нам признать любого человека президентом Украины и выстраивать с ним отношения? Ну или по его просьбе ввести войска (ну или напугать, что готовы оказать военную помощь)?

– цинично написал пропагандист.

Как известно, МИД России заявило о легитимности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Так же, российский лидер Владимир Путин выразил свою поддержку венесуэльскому диктатору.

В свою очередь, глава отечественного МИД Павел Климкин сравнил события в Венесуэле с теми, что происходили во время Революции Достоинства в Украине.

Почему в Венесуэле продолжаются протесты против Николаса Мадуро?Николаса Мадуро критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис: в 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона человек. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл "боливарианским социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.



10 января 2019 года Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако ни мировое сообщество, ни граждане его страны не признают результатов выборов. 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором, поэтому сейчас действия Мадуро в Венесуэле считаются такими, что не имеют законной силы.