"Що заважає ввести війська": у РФ озвучили цинічний план щодо України

Російський пропагандист Руслан Осташко висловив хитрий план щодо "налагодження відносин" України та РФ. Він зазначив, що нічого не заважає Росії вчинити за прикладом Венесуели і визнати президентом України потрібну людину.

Про це Осташко написав на своїй Facebook-сторінці.

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Після визнання Трампом самопроголошеного президента Венесуели, що заважає нам визнати будь-яку людину президентом України і вибудовувати з ним відносини? Ну або на його прохання ввести війська (ну або налякати, що готові надати військову допомогу)?

– цинічно написав пропагандист.

Як відомо, МЗС Росії заявив про легітимність чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро після того, як спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Так само, російський лідер Володимир Путін висловив свою підтримку венесуельському диктатору.

Своєю чергою, глава вітчизняного МЗС Павло Клімкін порівняв події у Венесуелі із тими, що відбувалися під час Революції Гідності в Україні.

Чому у Венесуелі тривають протести проти Ніколаса Мадуро?Ніколаса Мадуро критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза: у 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.



10 січня 2019 року Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, проте ані світова спільнота, ані громадяни його країни не визнають результатів виборів. 15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором, тому наразі дії Мадуро у Венесуелі вважаються такими, що не мають законної сили.