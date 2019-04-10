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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Что может повысить явку избирателей во втором туре: мнение социолога

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      Дебаты Зеленского и Порошенко повысят явку избирателей
      Дебаты Зеленского и Порошенко повысят явку избирателей / Фото из открытых источников

      Дебаты между Зеленским и Порошенко могут повлиять и на рейтинги кандидатов, и на повышение явки во втором туре президентских выборов.

      Такое мнение 24 каналу выразила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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      Явка во втором туре будет ниже. Значительная часть тех, кто в первом туре не голосовал за Зеленского и Порошенко, решат вообще не идти. Тем более, что некоторые из кандидатов, которые выбыли, призывали не голосовать ни за одного из победителей,
      – отмечает Ирина Бекешкина.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Кроме того, по ее словам, многим опять надо будет стоять в очередях, чтобы сменить место голосования. И определенное количество избирателей не захочет это делать. Как отмечает Ирина Бекешкина, низкая явка сыграет против Зеленского. У Порошенко старшая аудитория, которая вообще больше ходит на выборы. При этом социолог отмечает: если дебаты не состоятся, то это несколько разочарует избирателей Зеленского, но незначительную часть.

      Какие результаты первого тура выборов президента Украины?По официальным результатам ЦИК, в первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.
      президентські вибори 2019
      Результаты первого тура выборов президента

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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