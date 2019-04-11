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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Что не отметили кандидаты в президенты в своих финансовых отчетах

      76 Читати новину українською
      Украинские олигархи
      Украинские олигархи / Фото из открытых источников

      Среди олигархов и самых богатых людей страны напрямую фигурируют в финансовых отчетах кандидатов в президенты лишь несколько фамилий. Это владелец медиа и промышленных активов президент Петр Порошенко и нардеп и совладелец десятка предприятий Сергей Тарута.

      Они задекларировали расходования собственных миллионов на свою кампанию, рассказал аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко в программе "Вон оно как".

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      Фамилии Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина или Игоря Коломойского в финансовых отчетах кандидатов на сайте НАЗК не указаны. Зато нескольких из них можно увидеть среди спонсоров предвыборной кампании опосредованно.

      Например, менеджмент предприятий Рината Ахметова давал деньги на предвыборную кампанию Александра Вилкула, а люди, которые выводят на Павла Фукса и Андрея Портнова, перечисляли деньги Владимиру Зеленскому.

      ахметов ляшко вибори коломойський
      Ринат Ахметов

      Игорь Фещенко добавил, что анализируя эфиры ведущих телеканалов Украины, можно сделать выводы: Юрия Бойко поддерживали владельцы "Интера" Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, а Олега Ляшко – владелец "Украины" Ринат Ахметов.

      Он также выразил сомнение в том, что Порошенко – единственный, кто финансировал кампанию действующего президента (он внес на свой предвыборный счет рекордные 415 миллионов).

      По оценкам Фещенко, реальные расходы кандидатов на кампанию в 2-3 раза превышают задекларированные.

      Официально совокупный предвыборный фонд кандидатов на этих выборах составил 1,3 млдр гривен (по состоянию на 18 марта). В реальности, по оценкам аналитика, на выборы уже потрачено 4-5 млрд грн. То есть за львиную часть предвыборных средств кандидаты вообще не отчитывались.

      Оценивая официальный кусок пирога, надо также смотреть, что было до того (потому что некоторые кандидаты начали кампанию за год до ее официального старта). Это раз. Второе, это то, что уже во время кампании нам не показали. Очень часто это соцсети, это технологи, это офисы, это сотни работников и видимо тысячи агитационников, это десятки членов участков, наблюдателей и так далее,
      – заявил Игорь Фещенко.

      В общем, как известно из промежуточной декларации о финансовых затратах на избирательную кампанию С 8 февраля до 18 марта Петр Порошенко перечислил в свой избирательный фонд 415 миллионов гривен. Стоимость предвыборной кампании Юлии Тимошенко составила 164 миллиона гривен. Все средства в избирательный фонд Тимошенко поступали со счетов партии "Батькивщина".

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      В фонд Владимира Зеленского деньги приходили из разных источников. Более 68 миллионов гривен — на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица. Еще почти 16 миллионов гривен Зеленскому на кампанию перечислила партия "Слуга народа". Из собственного кармана на выборы Зеленский выложил 11,5 миллионов. Более 7 миллионов гривен Зеленскому пришлось вернуть донорам.

      Смотрите видео полного выпуска "Вон оно как" за 10 апреля 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Дмитрий Фирташ Деньги Ринат Ахметов е-декларирование Сергей Левочкин
      Источник: 24 канал
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