Что нужно сделать Порошенко, чтобы выиграть выборы: советы эксперта

Владимир Зеленский и Петр Порошенко, по данным экзит-пола, вышли во второй тур президентских выборов.

Что нужно сделать сделать действующему президенту, чтобы приблизиться к победе – в прямом эфире сказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Во-первых, нужно уволить заместителя председателя СБУ Павла Демчина и первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко – это всего лишь две подписи Порошенко.

Во-вторых, нужно мотивировать Конституционный Суд пересмотреть свое решение по незаконному обогащению. Затем этот же суд надо мотивировать отложить идею признавать неконституционными электронное декларирование чиновников и уничтожения полномочий Антикоррупционного бюро. Если такое решение все же будет принято, мы 7 миллиардов отдадим коррупционерам и еще 1,4 по схемам Кононенко в энергетике.

Также нужно уволить генерального прокурора Юрия Луценко, директора САП Назара Холодницкого, главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Грищука. Это те, кто возможно виноваты в смерти Екатерины Гандзюк.

Необходимо провести реформу СБУ, этого НАТО требует уже примерно три года.

Результаты экзит-пола

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).



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