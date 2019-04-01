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      Что нужно сделать Порошенко, чтобы выиграть выборы: советы эксперта

      424 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Владимир Зеленский и Петр Порошенко, по данным экзит-пола, вышли во второй тур президентских выборов.

      Что нужно сделать сделать действующему президенту, чтобы приблизиться к победе – в прямом эфире сказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Читайте также: У Порошенко нет политического будущего, – Шабунин

      Во-первых, нужно уволить заместителя председателя СБУ Павла Демчина и первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко – это всего лишь две подписи Порошенко.

      Во-вторых, нужно мотивировать Конституционный Суд пересмотреть свое решение по незаконному обогащению. Затем этот же суд надо мотивировать отложить идею признавать неконституционными электронное декларирование чиновников и уничтожения полномочий Антикоррупционного бюро. Если такое решение все же будет принято, мы 7 миллиардов отдадим коррупционерам и еще 1,4 по схемам Кононенко в энергетике.

      Также нужно уволить генерального прокурора Юрия Луценко, директора САП Назара Холодницкого, главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Грищука. Это те, кто возможно виноваты в смерти Екатерины Гандзюк.

      Необходимо провести реформу СБУ, этого НАТО требует уже примерно три года.

      Результаты экзит-пола

      Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

      В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      вибори рейтинги екзит-пол
      Рейтинги кандидатов

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019:

       

       

      blog_ava
      Как прошли президентские выборы-2019: главное
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Дело Екатерины Гандзюк Коррупция СБУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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