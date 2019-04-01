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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Що потрібно зробити Порошенку, щоб виграти вибори: поради експерта

      459 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Володимир Зеленський та Петро Порошенко, за даними екзит-полу, вийшли у другий тур президентських виборів.

      Що потрібно зробити зробити чинному президенту, щоб наблизитися до перемоги в прямому ефірі сказав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Читайте також: У Порошенка немає політичного майбутнього, – Шабунін

      По-перше, потрібно звільнити заступника голову СБУ Павло Демчину та першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка – це всього лише два підписи Порошенка.

      По-друге, потрібно мотивувати Конституційний Суд переглянути своє рішення по незаконному збагаченню. Потім цей ж суд треба мотивувати відкласти ідею визнавати неконституційними електронне декларування чиновників та знищення повноважень Антикорупційного бюро. Якщо таке рішення все ж прийметься ми втратимо 7 мільярдів віддамо корупціонерам та ще 1,4 по схемам Кононенка о енергетиці.

      Також треба звільнити генерального прокурора Юрія Луценка, директора САП Назара Холодницького, голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Грищука. Це ті, хто можливо винні у смерті Катерини Гандзюк.

      Необхідно провести  реформу СБУ, які НАТО вимагає вже приблизно три роки.

      Результати екзит-полу

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

      У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      вибори рейтинги екзит-пол
      Рейтинги кандидатів

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019:

       

       

      blog_ava
      Як пройшли президентські вибори-2019: головне
      сьогодні
      45603
      Теги: Новини України Корупція Справа Катерини Гандзюк Новини політики Петро Порошенко Юрій Луценко СБУ
      Джерело: 24 канал
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