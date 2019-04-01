Що потрібно зробити Порошенку, щоб виграти вибори: поради експерта

Володимир Зеленський та Петро Порошенко, за даними екзит-полу, вийшли у другий тур президентських виборів.

Що потрібно зробити зробити чинному президенту, щоб наблизитися до перемоги в прямому ефірі сказав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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По-перше, потрібно звільнити заступника голову СБУ Павло Демчину та першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка – це всього лише два підписи Порошенка.

По-друге, потрібно мотивувати Конституційний Суд переглянути своє рішення по незаконному збагаченню. Потім цей ж суд треба мотивувати відкласти ідею визнавати неконституційними електронне декларування чиновників та знищення повноважень Антикорупційного бюро. Якщо таке рішення все ж прийметься ми втратимо 7 мільярдів віддамо корупціонерам та ще 1,4 по схемам Кононенка о енергетиці.

Також треба звільнити генерального прокурора Юрія Луценка, директора САП Назара Холодницького, голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Грищука. Це ті, хто можливо винні у смерті Катерини Гандзюк.

Необхідно провести реформу СБУ, які НАТО вимагає вже приблизно три роки.

Результати екзит-полу

Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



Рейтинги кандидатів

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