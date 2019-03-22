Что обещают кандидаты в президенты украинским пенсионерам

Кандидаты в президенты обещают украинцам, например, снизить тарифы на коммунальные услуги, повысить пенсии или социальные выплаты малообеспеченным гражданам. Хотя, согласно Конституции Украины, экономическая и социальная политика – не является компетенцией президента.

Только поднять пенсии обещают восемь из 39 претендентов.

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Что обещают кандидаты в президенты

В Украине 12 миллионов пенсионеров – а это серьезная группа избирателей, за которую стоит бороться.

Олег Ляшко обещает дояркам и свинаркам пенсии больше, чем у прокуроров. Но мы не нашли пример в мире, где бы квалифицированный юрист имел выплаты меньше, чем у фермера.

Руслан Кошулинский уравняет минимальную и максимальную пенсии. Юрий Бойко сократит стаж для выхода на пенсию. Александр Вилкул установит размер пенсий на уровне 40% от средней зарплаты. Анатолий Гриценко обещает повысить пенсии в 2,5 раза.

Каким именно образом будут повышать доходы населения, ни один из кандидатов, не объясняет. Но, по законам экономики, политически подняв зарплаты – власть спровоцирует рост безработицы и цен.

Обещания политиков особо не меняются. Но методы, которыми они предлагают это сделать, не слишком корректны. А реформы – долго и не популярно. Поэтому лучше просто сказать: мы поднимем пенсии,

– рассказал заместитель редактора VoxCheck Максим Скубенко.

Владимир Зеленский отмечает, что гражданам нужна достойная пенсия. Что в его понимании достойная – осталось загадкой. Однако, по словам директора управления локальными активами группы ICU Григория Овчаренко, существует только ссылка, что нужен переход от существующей солидарной системы к накопительной системе.

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Это может означать, что Зеленский намерен продолжить пенсионную реформу. Правительство Владимира Гройсмана внедряет второй уровень пенсионной системы. Граждане будут откладывать средства на собственный пенсионный счет, параллельно получая социальную помощь.

А со слов Петра Порошенко следует, что, в случае победы, пенсионную реформу, начатую в 2017 году, правительство завершит.

Взамен Юлия Тимошенко решила реформу остановить. Сначала вернет старые правила выхода на пенсию. Затем поднимет минимальные пенсии до 4 тысяч гривен. А тогда ликвидирует Пенсионный фонд.

Ни Зеленский, ни Тимошенко, ни даже Порошенко не дают ответ на главный вопрос: где взять деньги на большие пенсии. А о борьбе с теневым сектором экономики для повышения социальных стандартов никто из кандидатов не вспоминает.