21:41
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский переименовывает Крым. Украденное счастье от Тимати
      Вєсті Кремля
      16:45, сегодня
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Что обещают кандидаты в президенты украинским пенсионерам

      56 Читати новину українською

      Кандидаты в президенты обещают украинцам, например, снизить тарифы на коммунальные услуги, повысить пенсии или социальные выплаты малообеспеченным гражданам. Хотя, согласно Конституции Украины, экономическая и социальная политика – не является компетенцией президента.

      Только поднять пенсии обещают восемь из 39 претендентов.

      Читайте также: Какие пути возвращения оккупированных территорий предлагают кандидаты в президенты

      Что обещают кандидаты в президенты

      В Украине 12 миллионов пенсионеров – а это серьезная группа избирателей, за которую стоит бороться.

      Олег Ляшко обещает дояркам и свинаркам пенсии больше, чем у прокуроров. Но мы не нашли пример в мире, где бы квалифицированный юрист имел выплаты меньше, чем у фермера.

      Руслан Кошулинский уравняет минимальную и максимальную пенсии. Юрий Бойко сократит стаж для выхода на пенсию. Александр Вилкул установит размер пенсий на уровне 40% от средней зарплаты. Анатолий Гриценко обещает повысить пенсии в 2,5 раза.

      Каким именно образом будут повышать доходы населения, ни один из кандидатов, не объясняет. Но, по законам экономики, политически подняв зарплаты – власть спровоцирует рост безработицы и цен.

      Обещания политиков особо не меняются. Но методы, которыми они предлагают это сделать, не слишком корректны. А реформы – долго и не популярно. Поэтому лучше просто сказать: мы поднимем пенсии,
      – рассказал заместитель редактора VoxCheck Максим Скубенко.

      Владимир Зеленский отмечает, что гражданам нужна достойная пенсия. Что в его понимании достойная – осталось загадкой. Однако, по словам директора управления локальными активами группы ICU Григория Овчаренко, существует только ссылка, что нужен переход от существующей солидарной системы к накопительной системе.

      Читайте также: Где и как отдыхают кандидаты в президенты

      Это может означать, что Зеленский намерен продолжить пенсионную реформу. Правительство Владимира Гройсмана внедряет второй уровень пенсионной системы. Граждане будут откладывать средства на собственный пенсионный счет, параллельно получая социальную помощь.

      А со слов Петра Порошенко следует, что, в случае победы, пенсионную реформу, начатую в 2017 году, правительство завершит.

      Взамен Юлия Тимошенко решила реформу остановить. Сначала вернет старые правила выхода на пенсию. Затем поднимет минимальные пенсии до 4 тысяч гривен. А тогда ликвидирует Пенсионный фонд.

      Ни Зеленский, ни Тимошенко, ни даже Порошенко не дают ответ на главный вопрос: где взять деньги на большие пенсии. А о борьбе с теневым сектором экономики для повышения социальных стандартов никто из кандидатов не вспоминает.

      blog_ava
      Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
      сегодня
      39424
      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Вилкул Анатолий Гриценко Юрий Бойко Руслан Кошулинский Олег Ляшко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Пенсионная реформа Пенсия Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      сегодня , 21:05 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      Наталя Боднар 22
      Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      сегодня , 20:02 Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито
      Світлана Попова 83
      Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      сегодня , 19:01 Где и как отдыхают кандидаты в президенты
      Ірина Поліщук 350
      Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      сегодня , 18:30 Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
      Юлія Турелик 61
      Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      сегодня , 16:30 Украина – не Россия: на что делал ставку Путин и где он просчитался
      Павло Казарін 1085
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Тренер Ворсклы: Мы попали в Лигу чемпионов
       20 сентября 2018 , 09:47
      Украинцы стали покупать больше китайских авто
       20 сентября 2018 , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук